Gören gözlerini alamadı... Pınar Altuğ güzeller güzeli kızıyla gece gezmelerinde! Küçük Su büyüdü genç kız oldu!
Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ortaokuldan mezun oldu. Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile evli olan Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, babasına olan benzerliği ve annesi gibi olan uzun boyuyla dikkat çekiyor.
Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ortaokuldan mezun oldu. Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile evli olan Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, babasına olan benzerliği ve annesi gibi olan uzun boyuyla dikkat çekiyor. Anne kız katıldığı bir etkinlikte görüntülenirken Pınar Altuğ'un güzeller güzeli kızı Su büyük ilgi gördü. Bebeklik halini dün gibi hatırlayanlar sosyal medyadan güzel yorumlarını dile getirdi. İşte anne kızın gece gezmesinden görüntüler...
Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem rolü ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ'un kızı da kendisi gibi uzun boylu ve oldukça havalı.
PINAR ALTUĞ VE YAĞMUR ATACAN AYRILDI MI?
Evlendi, boşandı ve bu boşanma bir türlü Pınar Altuğ'un peşini bırakmadı. O dönemlerde sık sık eşini aldattığı yönünde çıkan haberlerle gündeme geldi. Ta ki Yağmur Atacan'la evlenene kadar bu konular sürdü. Altuğ ile Atacan 2008 yılından beri düşmanları çatlatacak kadar istikrarlı ve huzurlular.