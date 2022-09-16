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Haberler Magazin Gören gözlerini alamadı... Pınar Altuğ güzeller güzeli kızıyla gece gezmelerinde! Küçük Su büyüdü genç kız oldu!

Gören gözlerini alamadı... Pınar Altuğ güzeller güzeli kızıyla gece gezmelerinde! Küçük Su büyüdü genç kız oldu!

Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ortaokuldan mezun oldu. Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile evli olan Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, babasına olan benzerliği ve annesi gibi olan uzun boyuyla dikkat çekiyor.

takvim.com.tr
16.09.2022 09:26 - Son Güncelleme: 16.09.2022 09:26
Gören gözlerini alamadı... Pınar Altuğ güzeller güzeli kızıyla gece gezmelerinde! Küçük Su büyüdü genç kız oldu!

Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ortaokuldan mezun oldu. Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile evli olan Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, babasına olan benzerliği ve annesi gibi olan uzun boyuyla dikkat çekiyor. Anne kız katıldığı bir etkinlikte görüntülenirken Pınar Altuğ'un güzeller güzeli kızı Su büyük ilgi gördü. Bebeklik halini dün gibi hatırlayanlar sosyal medyadan güzel yorumlarını dile getirdi. İşte anne kızın gece gezmesinden görüntüler...

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Gören gözlerini alamadı... Pınar Altuğ güzeller güzeli kızıyla gece gezmelerinde! Küçük Su büyüdü genç kız oldu!

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem rolü ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ'un kızı da kendisi gibi uzun boylu ve oldukça havalı.

Gören gözlerini alamadı... Pınar Altuğ güzeller güzeli kızıyla gece gezmelerinde! Küçük Su büyüdü genç kız oldu!

Anne kız gece gezmesinde kameralara yakalandı. Küçük Su'yun güzelliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Gören gözlerini alamadı... Pınar Altuğ güzeller güzeli kızıyla gece gezmelerinde! Küçük Su büyüdü genç kız oldu!

Kızıyla bir etkinliğe katılan Pınar Altuğ muhabirlerin sorularını cevapladı. İşte o görüntüer...

Gören gözlerini alamadı... Pınar Altuğ güzeller güzeli kızıyla gece gezmelerinde! Küçük Su büyüdü genç kız oldu!

PINAR ALTUĞ VE YAĞMUR ATACAN AYRILDI MI?

Evlendi, boşandı ve bu boşanma bir türlü Pınar Altuğ'un peşini bırakmadı. O dönemlerde sık sık eşini aldattığı yönünde çıkan haberlerle gündeme geldi. Ta ki Yağmur Atacan'la evlenene kadar bu konular sürdü. Altuğ ile Atacan 2008 yılından beri düşmanları çatlatacak kadar istikrarlı ve huzurlular.

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