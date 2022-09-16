Gören gözlerini alamadı... Pınar Altuğ güzeller güzeli kızıyla gece gezmelerinde! Küçük Su büyüdü genç kız oldu!

Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan ortaokuldan mezun oldu. Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile evli olan Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, babasına olan benzerliği ve annesi gibi olan uzun boyuyla dikkat çekiyor. Anne kız katıldığı bir etkinlikte görüntülenirken Pınar Altuğ'un güzeller güzeli kızı Su büyük ilgi gördü. Bebeklik halini dün gibi hatırlayanlar sosyal medyadan güzel yorumlarını dile getirdi. İşte anne kızın gece gezmesinden görüntüler...