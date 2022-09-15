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Haberler Magazin Buket Aydın taytlı paylaşımı olay! 3 ayda 11 kilo vermişti fotoğrafta o detayı görenlerin ağzı açık kaldı: "Gerçek mi o görüntü?"

Buket Aydın taytlı paylaşımı olay! 3 ayda 11 kilo vermişti fotoğrafta o detayı görenlerin ağzı açık kaldı: "Gerçek mi o görüntü?"

Buket Aydın taytıyla paylaştı o detayı görenlerin ağzı açık kaldı! 3 ayda erimişti ünlü spiker... Son haliyle gündeme bomba gibi düşen Buket Aydın Instagram'dan paylaştığı son fotoğraf ile herkesi şaşkına çevirdi. 3 ayda 11 kilo veren 37 yaşındaki Buket Aydın'ın taytlı paylaşımındaki detay kısa sürede sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi. Fotoğrafı görenler ise "Gerçek mi o görüntü?" , "Photoshop mu var?" yorumları yaptı.

15.09.2022 17:58 - Son Güncelleme: 15.09.2022 18:06
Buket Aydın taytlı paylaşımı olay! 3 ayda 11 kilo vermişti fotoğrafta o detayı görenlerin ağzı açık kaldı: Gerçek mi o görüntü?

"GERÇEK Mİ O GÖRÜNTÜ?"

Buket Aydın taytlı paylaşımı olay! 3 ayda 11 kilo vermişti fotoğrafta o detayı görenlerin ağzı açık kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Buket Aydın taytlı paylaşımı olay! 3 ayda 11 kilo vermişti fotoğrafta o detayı görenlerin ağzı açık kaldı: Gerçek mi o görüntü?

Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Buket Aydın Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.

Buket Aydın taytlı paylaşımı olay! 3 ayda 11 kilo vermişti fotoğrafta o detayı görenlerin ağzı açık kaldı: Gerçek mi o görüntü?

3 AYDA 11 KİLO VERDİ

Son olarak bu karesi ile takipçilerinin karşısına çıkan Buket Aydın'ın karın kasını görenler, "Gerçek mi o görüntü?" , "Photoshop mu var?" yorumları yaptı.

Buket Aydın taytlı paylaşımı olay! 3 ayda 11 kilo vermişti fotoğrafta o detayı görenlerin ağzı açık kaldı: Gerçek mi o görüntü?

BUKET AYDIN NASIL ZAYIFLADI?

Buket Aydın'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı. Aydın'a uygulanan tek bir program değil aslında, ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan bir uygulama kokteyli.

Buket Aydın taytlı paylaşımı olay! 3 ayda 11 kilo vermişti fotoğrafta o detayı görenlerin ağzı açık kaldı: Gerçek mi o görüntü?

Aydın'a uzun yıllardır verilemeyen ve bölgesel anlamda estetik problemlere sebep olan dirençli noktalarda etkili çözüm sunan Waves işlemi uygulandı.

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