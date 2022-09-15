Buket Aydın taytlı paylaşımı olay! 3 ayda 11 kilo vermişti fotoğrafta o detayı görenlerin ağzı açık kaldı: "Gerçek mi o görüntü?"
Buket Aydın taytıyla paylaştı o detayı görenlerin ağzı açık kaldı! 3 ayda erimişti ünlü spiker... Son haliyle gündeme bomba gibi düşen Buket Aydın Instagram'dan paylaştığı son fotoğraf ile herkesi şaşkına çevirdi. 3 ayda 11 kilo veren 37 yaşındaki Buket Aydın'ın taytlı paylaşımındaki detay kısa sürede sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi. Fotoğrafı görenler ise "Gerçek mi o görüntü?" , "Photoshop mu var?" yorumları yaptı.
15.09.2022 17:58 - Son Güncelleme: 15.09.2022 18:06
"GERÇEK Mİ O GÖRÜNTÜ?"
Buket Aydın taytlı paylaşımı olay! 3 ayda 11 kilo vermişti fotoğrafta o detayı görenlerin ağzı açık kaldı.
Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Buket Aydın Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.
BUKET AYDIN NASIL ZAYIFLADI?
Buket Aydın'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı. Aydın'a uygulanan tek bir program değil aslında, ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulan bir uygulama kokteyli.