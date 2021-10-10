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Haberler Magazin Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo'dan tepki çeken poz! Önce yatakta nağmeler döktürdü sonra dudak dudağa...

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo'dan tepki çeken poz! Önce yatakta nağmeler döktürdü sonra dudak dudağa...

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo'dan tepki çeken poz! Önce yatakta nağmeler döktürdü sonra dudak dudağa fotoğraf paylaştı. Şeyma Subaşı Instagram paylaşımlarıyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Yeni ilişkisinde yaşadığı skandallarla sık sık gündeme gelen Şeyma Subaşı, önce yatakta poz verdi ve altına uzunca bir açıklamada bulundu, ardından sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile dudak dudağa fotoğraf paylaştı. Şeyma'nın paylaşımı ise sosyal medyada, 'annesin sen keşke daha dikkatli davransan' şeklinde yorumlara neden oldu.

10.10.2021 12:21 - Son Güncelleme: 10.10.2021 12:21
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo’dan tepki çeken poz! Önce yatakta nağmeler döktürdü sonra dudak dudağa...

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo'dan tepki çeken poz! Önce yatakta nağmeler döktürdü sonra aşkıyla dudak dudağa poz verdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise Şeyma'nın paylaştığı son fotoğrafa tepki gösterdi.

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Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo’dan tepki çeken poz! Önce yatakta nağmeler döktürdü sonra dudak dudağa...

Türkiye'de birkaç gün geçirdikten sonra soluğu Dubai'de alan Şeyma Subaşı'dan sevgilisi ile yeni poz geldi.

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo’dan tepki çeken poz! Önce yatakta nağmeler döktürdü sonra dudak dudağa...

Instagram'ı oldukça aktif kullanan Şeyma, önce yataktan bir kare paylaştı ve duygularını kaleme aldı.

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo’dan tepki çeken poz! Önce yatakta nağmeler döktürdü sonra dudak dudağa...

Ardından Meedo ile dudak dudağa fotoğraf paylaşan Şeyma'ya kısa sürede tepkiler gecikmedi.

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo’dan tepki çeken poz! Önce yatakta nağmeler döktürdü sonra dudak dudağa...

Sevgilisi ile samimi görüntülerini paylaşan ve bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çeken Şeyma Subaşı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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