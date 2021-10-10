’Masumlar Apartmanı’na Özgü Namal dahil olacak’ iddiasına Demet Akalın’dan ağızları açık bırakacak yorum! ’Yemin et, ama o...’

'Masumlar Apartmanı'na Özgü Namal dahil olacak' iddiasına Demet Akalın'dan ağızları açık bırakacak bir yorum geldi. Özgü Namal, tüm projelerini iptal edip inzivaya çekilmişti. Yapımcılar, uzun süredir setlerden uzak olan ünlü oyuncunun peşinde... Geçtiğimiz sezon 'Hükümsüz' dizisinin kadrosundan son anda ayrılan Namal'ın, en büyük isteği çocuklarına daha çok zaman ayırmak için dijital projede oynamak.