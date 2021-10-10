'Masumlar Apartmanı'na Özgü Namal dahil olacak' iddiasına Demet Akalın'dan ağızları açık bırakacak yorum! 'Yemin et, ama o...'
'Masumlar Apartmanı'na Özgü Namal dahil olacak' iddiasına Demet Akalın'dan ağızları açık bırakacak bir yorum geldi. Yedi yıldır birlikte olduğu iki çocuğunun babası Serdar Oral'ı Ekim 2020'de kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, tüm projelerini iptal edip inzivaya çekilmişti. Yapımcılar, uzun süredir setlerden uzak olan başarılı oyuncunun peşinde... Geçtiğimiz sezon 'Hükümsüz' dizisinin kadrosundan son anda ayrılan Namal'a Masumlar Aparmanı dizisinden teklif gittiği iddiasına Demet Akalın sosyal medyada verdiği tepkiyle dikkat çekti.
10.10.2021 11:45
- Son Güncelleme: 10.10.2021 11:45
'Masumlar Apartmanı'na Özgü Namal dahil olacak' iddiasına Demet Akalın'dan ağızları açık bırakacak bir yorum geldi. Özgü Namal, tüm projelerini iptal edip inzivaya çekilmişti. Yapımcılar, uzun süredir setlerden uzak olan ünlü oyuncunun peşinde... Geçtiğimiz sezon 'Hükümsüz' dizisinin kadrosundan son anda ayrılan Namal'ın, en büyük isteği çocuklarına daha çok zaman ayırmak için dijital projede oynamak.
Özgü Namal'ın iki çocuğunun babası nefes terapisti eşi Serdar Oral İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti. 53 yaşındaki eşi Serdar Oral'ın ani ölümüyle sarsılan Özgü Namal, yıllardır ailesiyle yaşadığı Köyceğiz'den İstanbul'a taşınarak gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.