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Çocuklar Duymasın’ın Orçun'u değişimiyle sosyal medyanın dilinde! "Çocukluğumuzun 'Beton'una bak sen!"

Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u değişimiyle sosyal medyanın dilinde! Başrollerini Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın paylaştığı bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde 'Beton Orçun' karakterini canlandıran Alp Eren Khamis 18 yaşında genç bir delikanlı. Son halini görenler ise, "Çocukluğumuzun 'Beton'una bak sen!" demeden geçmiyor.

10.10.2021 12:46 - Son Güncelleme: 10.10.2021 12:49
Çocuklar Duymasın’ın Orçun’u değişimiyle sosyal medyanın dilinde! Çocukluğumuzun ’Beton’una bak sen!

"ÇOCUKLUĞUMUZUN 'BETON'UNA BAK SEN!"

Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u değişimiyle sosyal medyanın dilinde! 18 yaşındaki Alp Eren Khamis son haliyle dikkat çekti.

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Çocuklar Duymasın’ın Orçun’u değişimiyle sosyal medyanın dilinde! Çocukluğumuzun ’Beton’una bak sen!

İşte başta Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

Çocuklar Duymasın’ın Orçun’u değişimiyle sosyal medyanın dilinde! Çocukluğumuzun ’Beton’una bak sen!

Melek Şahin

Çocuklar Duymasın’ın Orçun’u değişimiyle sosyal medyanın dilinde! Çocukluğumuzun ’Beton’una bak sen!
Çocuklar Duymasın’ın Orçun’u değişimiyle sosyal medyanın dilinde! Çocukluğumuzun ’Beton’una bak sen!
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