Çocuklar Duymasın’ın Orçun'u değişimiyle sosyal medyanın dilinde! "Çocukluğumuzun 'Beton'una bak sen!"
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u değişimiyle sosyal medyanın dilinde! Başrollerini Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın paylaştığı bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde 'Beton Orçun' karakterini canlandıran Alp Eren Khamis 18 yaşında genç bir delikanlı. Son halini görenler ise, "Çocukluğumuzun 'Beton'una bak sen!" demeden geçmiyor.
10.10.2021 12:46
- Son Güncelleme: 10.10.2021 12:49
"ÇOCUKLUĞUMUZUN 'BETON'UNA BAK SEN!"
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u değişimiyle sosyal medyanın dilinde! 18 yaşındaki Alp Eren Khamis son haliyle dikkat çekti.