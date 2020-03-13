Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın estetiksiz halini gördünüz mü?
Instagram'da ünlü isimlerin arşiv görüntülerini paylaşan 'Şok o pop' isimli hesap, Banu Alkan'ın 1975 yılında çektiği ilk filmindeki görüntüleri ortaya çıkardı. Görünce çok şaşıracaksınız... Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Banu Alkan, 1 Temmuz 1958'de Yugoslavya'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi.
13.03.2020 16:40
- Son Güncelleme: 14.04.2020 16:44
Sadece hayranları değil herkes şoke oldu! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son hali ortaya çıktı
O Yeşilçam'ın Afroditi evet hemen aklınıza geldi. Banu Alkan'dan bahsediyoruz. Bir süredir ortalarda gözükmeyen ünlü iism yeniden gündeme geldi. Instagram'da ünlü isimlerin arşiv görüntülerini paylaşan 'Şok o pop' isimli hesap, Banu Alkan'ın 1975 yılında çektiği ilk filmindeki görüntüleri ortaya çıkardı. Görünce çok şaşıracaksınız...
Sadece hayranları değil herkes şoke oldu! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son hali ortaya çıktı
Sadece hayranları değil herkes şoke oldu! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son hali ortaya çıktı
Sadece hayranları değil herkes şoke oldu! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son hali ortaya çıktı
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