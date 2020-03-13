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Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın estetiksiz halini gördünüz mü?

Instagram'da ünlü isimlerin arşiv görüntülerini paylaşan 'Şok o pop' isimli hesap, Banu Alkan'ın 1975 yılında çektiği ilk filmindeki görüntüleri ortaya çıkardı. Görünce çok şaşıracaksınız... Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Banu Alkan, 1 Temmuz 1958'de Yugoslavya'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi.

13.03.2020 16:40 - Son Güncelleme: 14.04.2020 16:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





