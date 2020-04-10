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Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia yine kurallara uymadı! 'Neden bu ısrar Şeyma?'

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia yine kural tanımadı! Subaşı ve Senia, yurt dışından gelenlerin uyması gereken 14 kuralını çiğnedikleri için ev karantinasına gönderilmişlerdi. Karantina süreleri dolan Subaşı ve Senia, kendilerini dışarı attı. Evde oturmaya alışık olmayan Şeyma Subaşı ile sevgilisi önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Maske ve eldiven takmayan çift, kendisine yöneltilen soruları duymamazlıktan geldi.

10.04.2020 14:41 - Son Güncelleme: 10.04.2020 15:06
Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia yine kurallara uymadı! 'Neden bu ısrar Şeyma?'

Şeyma Subaşı ile 1.5 yıldır aşk yaşadığı İtalyan Guido Senia karantinadan çıktı! Evde oturmaya alışık olmayan Şeyma Subaşı ile sevgilisi önceki gün Arnavutköy'deydi.

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Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia yine kurallara uymadı! 'Neden bu ısrar Şeyma?'

Yürüyüş yapan Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'nın maskeleri yoktu. "Muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine 29 yaşındaki sosyal medya fenomeni, "Önemli değil, biraz dolaşmak istedik. Şimdi izin verirseniz evimize gitmek istiyoruz. İyi günler dileriz" karşılığını verdi.

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia yine kurallara uymadı! 'Neden bu ısrar Şeyma?'

Habertürk'te yer alan habere göre; Şeyma Subaşı, yastık paylaşımını eleştiren Demet Akalın ile ilgili soruları, umursamaz bir tavır sergileyerek yanıtsız bıraktı.

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia yine kurallara uymadı! 'Neden bu ısrar Şeyma?'

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde 'Quarantine Pillow Challenge'a katılarak yastıklı pozunu yayınlamıştı. Akıma ülkemizden Eda Taşpınar, Şeyma Subaşı, Dila Tarkan, Enis Arıkan gibi ünlüler isimler de katılmıştı.

YASTIK AKIMINA KATILAN ÜNLÜLER - TIKLA

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia yine kurallara uymadı! 'Neden bu ısrar Şeyma?'

Demet Akalın, "Bugün kandil. Oturun, dua edin. Bıktık g... bacak görmekten!" sözleriyle, ünlü isimleri eleştirmişti.

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia yine kurallara uymadı! 'Neden bu ısrar Şeyma?'

"KESTİM AMA ÇOK AZ UCUNDAN"

Instagram'da 3 milyon takipçisi olan Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde berberlik yaptığı anları da takipçileriyle paylaşarak "Gördüğünüz gibi hayatta kalmaya çalışıyoruz. Guido ne düşünüyor bilmiyorum ama bence iyi iş çıkardım. Gerçekten kestiğimi düşündü ama. Yani kestim ama çok az ucundan ucundan diyebiliriz. Çünkü ben de kendime güvenemedim. Ama olsun bana değişik bir gün gibi geldi" dedi.

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia yine kurallara uymadı! 'Neden bu ısrar Şeyma?'
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