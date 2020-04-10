Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia yine kurallara uymadı! 'Neden bu ısrar Şeyma?'

"KESTİM AMA ÇOK AZ UCUNDAN"

Instagram'da 3 milyon takipçisi olan Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde berberlik yaptığı anları da takipçileriyle paylaşarak "Gördüğünüz gibi hayatta kalmaya çalışıyoruz. Guido ne düşünüyor bilmiyorum ama bence iyi iş çıkardım. Gerçekten kestiğimi düşündü ama. Yani kestim ama çok az ucundan ucundan diyebiliriz. Çünkü ben de kendime güvenemedim. Ama olsun bana değişik bir gün gibi geldi" dedi.