Kate Middleton ve Prens William'a yıllar yaramadı! Her şeye rağmen söz geçiremediler

Kate Middleton'ın üç çocuk dünyaya getirmesine rağmen aşırı zayıflığı nedeniyle olduğundan daha yaşlı göründüğü ileri sürülüyor. Düşes'in, yılların izlerini silmek için sık sık yüzüne botoks dahil bazı uygulamalar yaptırdığı artık biliniyor. Kate Middleton, görüntüsünü olabildiğince formda tutmak için spor, estetik her tür müdahaleyi yaptırıyor. Büyük oranda da bu konuda başarılı. Ancak kocası Prens William, bir konuda görüntüsüne müdahale edemiyor.