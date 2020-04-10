Kate Middleton ve Prens William'a yıllar yaramadı! Her şeye rağmen söz geçiremediler
İngiliz Kraliyet Ailesi'nin büyük gelini Kate Middleton , geleceğin kraliçe adayı. Eltisi Meghan Markle ile olan çekişmeleri günlerce yazılıp çizildi sonrasında Meghan Markle ve Prens Harry ünvanlarından feragat edince ortalık yine ona kaldı. Hal böyle olunca gözler Kate Middleton ve Prens William'ın üzerinde. Onlar dünyanın en ayrıcalıklı insanlarının başında gelse de zaman söz geçiremiyorlar...
Kate Middleton'ın üç çocuk dünyaya getirmesine rağmen aşırı zayıflığı nedeniyle olduğundan daha yaşlı göründüğü ileri sürülüyor. Düşes'in, yılların izlerini silmek için sık sık yüzüne botoks dahil bazı uygulamalar yaptırdığı artık biliniyor. Kate Middleton, görüntüsünü olabildiğince formda tutmak için spor, estetik her tür müdahaleyi yaptırıyor. Büyük oranda da bu konuda başarılı. Ancak kocası Prens William, bir konuda görüntüsüne müdahale edemiyor.
Annesi Prenses Diana'ya fiziksel görüntü olarak çok benzeyen Prens'in saçları da yetişme çağlarında dikkat çekiyordu. Özenle kesilmiş kat kat saçları da onun annesine olan benzerliğini artırıyordu. Üniversiteye başladığı dönemde Prens'in saçları yine aynı şekilde bakımlı ve gösterişliydi. Kesimiyle de bakımıyla da yakından ilgileniyordu Prens.