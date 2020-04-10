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Kate Middleton ve Prens William'a yıllar yaramadı! Her şeye rağmen söz geçiremediler

İngiliz Kraliyet Ailesi'nin büyük gelini Kate Middleton , geleceğin kraliçe adayı. Eltisi Meghan Markle ile olan çekişmeleri günlerce yazılıp çizildi sonrasında Meghan Markle ve Prens Harry ünvanlarından feragat edince ortalık yine ona kaldı. Hal böyle olunca gözler Kate Middleton ve Prens William'ın üzerinde. Onlar dünyanın en ayrıcalıklı insanlarının başında gelse de zaman söz geçiremiyorlar...

10.04.2020 14:51 - Son Güncelleme: 10.04.2020 15:02
Kate Middleton ve Prens William'a yıllar yaramadı! Her şeye rağmen söz geçiremediler

Geçip giden zaman dünyanın en gözde çiftlerinden biri olan Prens William ile eşi Kate Middleton'ı da etkiliyor.

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Kate Middleton ve Prens William'a yıllar yaramadı! Her şeye rağmen söz geçiremediler

Her ikisi de 38 yaşında olan William ve Kate dış görünüşlerine ellerinden gelen özeni gösteriyorlar ama yıllar onları da değiştiriyor.

Kate Middleton ve Prens William'a yıllar yaramadı! Her şeye rağmen söz geçiremediler

Kate Middleton'ın üç çocuk dünyaya getirmesine rağmen aşırı zayıflığı nedeniyle olduğundan daha yaşlı göründüğü ileri sürülüyor. Düşes'in, yılların izlerini silmek için sık sık yüzüne botoks dahil bazı uygulamalar yaptırdığı artık biliniyor. Kate Middleton, görüntüsünü olabildiğince formda tutmak için spor, estetik her tür müdahaleyi yaptırıyor. Büyük oranda da bu konuda başarılı. Ancak kocası Prens William, bir konuda görüntüsüne müdahale edemiyor.

Kate Middleton ve Prens William'a yıllar yaramadı! Her şeye rağmen söz geçiremediler

Prens William, daha 40 yaşına bile gelmemiş olmasına rağmen deyim yerindeyse her geçen gün saçlarını kaybediyor. Üstelik bu durum Prens'in 30'lu yaşlarının ilk yarısından bu yana değişmiyor. Özetle William, 2000'lerin başından bu yana giderek kelleşti.

Kate Middleton ve Prens William'a yıllar yaramadı! Her şeye rağmen söz geçiremediler

Annesi Prenses Diana'ya fiziksel görüntü olarak çok benzeyen Prens'in saçları da yetişme çağlarında dikkat çekiyordu. Özenle kesilmiş kat kat saçları da onun annesine olan benzerliğini artırıyordu. Üniversiteye başladığı dönemde Prens'in saçları yine aynı şekilde bakımlı ve gösterişliydi. Kesimiyle de bakımıyla da yakından ilgileniyordu Prens.

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