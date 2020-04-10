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Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun boşanma belgesini yayınladı! Gerçekler bir bir ortaya çıkıyor

Evli ve iki çocuk babası Mahmutyazıcıoğlu ile Ece Erken ilişkisinin detayları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşayan Ece Erken, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı. "Ben hatalıydım hatamdan döndüm, bence aynaya bakın kendinizden utanın" diyen Ece Erken, bugün de ayrıldığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tarafından kendisine verilen boşanma belgesini yayınladı.

10.04.2020 13:27 - Son Güncelleme: 10.04.2020 13:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





