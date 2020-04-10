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Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun boşanma belgesini yayınladı! Gerçekler bir bir ortaya çıkıyor
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun boşanma belgesini yayınladı! Gerçekler bir bir ortaya çıkıyor
Evli ve iki çocuk babası Mahmutyazıcıoğlu ile Ece Erken ilişkisinin detayları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşayan Ece Erken, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı. "Ben hatalıydım hatamdan döndüm, bence aynaya bakın kendinizden utanın" diyen Ece Erken, bugün de ayrıldığı sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tarafından kendisine verilen boşanma belgesini yayınladı.
10.04.2020 13:27
- Son Güncelleme: 10.04.2020 13:43
Boşanma davası süren Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini noktaladığını açıklamıştı. Erken, bu kez kendisine verilen boşanma belgesini yayınladı.
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Ece Erken'in evli Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı ilişkide sular durulmuyor. Erken, önceki gün Şafak Mahmutyazıcıoğlu ilişkisini noktaladığını açıkladı.
Ece Erken, "Herkes kendi önünü süpürsün. Ben hatalıydım hatamdan döndüm. Hırsızlık yapmadım, dolandırmadım kimseyi sizler gibi. Bence aynaya bakın kendinizden utanın" ifadelerini kullandı.
Eğer sahte bir belgeyse vicdanlarıyla herkesi başbaşa bırakıyorum" diyen Ece Erken, kendisine verilen boşanma belgesini paylaştı ve şunları söyledi: