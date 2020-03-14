Haberler Galeri Magazin Hadise paylaştı sosyal medya sallandı! Kaan Yıldırım'la aşkı olay yaratan Hadise makyajsız...

Hadise paylaştı sosyal medya sallandı! Kaan Yıldırım'la aşkı olay yaratan Hadise makyajsız...

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor Hadise. Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilen ancak iddialara net bir yanıt vermeyen Hadise'den makyajsız hafta sonu paylaşımı geldi. Hadise makyajsız paylaşımını bu kez yorumlara kapattı. 34 yaşındaki Hadise'nin makyajsız fotoğrafına beğeni yağdı. İşte Hadise'nin makyajsız hali ve ünlülerin en doğal halleri...

14.03.2020 15:35 - Son Güncelleme: 14.03.2020 15:52
Hadise paylaştı sosyal medya sallandı! Kaan Yıldırım'la aşkı olay yaratan Hadise makyajsız...

Hadise makyajsız halini paylaştı, sosyal medya ikiye bölündü. Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Hadise, Instagram paylaşımlarına aralıksız devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise paylaştı sosyal medya sallandı! Kaan Yıldırım'la aşkı olay yaratan Hadise makyajsız...

İddialı makyaj ve kıyafetleri ile dikkat çeken Hadise'nin makyajsız hali herkesi şoke etti. İşte Hadise'den Sibel Can'a, İrem Sak'tan Burcu Esmersoy'a ünlülerin makyajsız halleri...

Hadise paylaştı sosyal medya sallandı! Kaan Yıldırım'la aşkı olay yaratan Hadise makyajsız...

SİBEL CAN

Hadise paylaştı sosyal medya sallandı! Kaan Yıldırım'la aşkı olay yaratan Hadise makyajsız...
Hadise paylaştı sosyal medya sallandı! Kaan Yıldırım'la aşkı olay yaratan Hadise makyajsız...
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Azra Akın ve oğlu Demir'in fotoğrafını eleştiri yağmuru: Kırılırsa...
Azra Akın ve oğlu Demir'in fotoğrafını eleştiri yağmuru: Kırılırsa...