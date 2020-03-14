Haberler Galeri Magazin Hadise paylaştı sosyal medya sallandı! Kaan Yıldırım'la aşkı olay yaratan Hadise makyajsız...

Hadise paylaştı sosyal medya sallandı! Kaan Yıldırım'la aşkı olay yaratan Hadise makyajsız...

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında geliyor Hadise. Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edilen ancak iddialara net bir yanıt vermeyen Hadise'den makyajsız hafta sonu paylaşımı geldi. Hadise makyajsız paylaşımını bu kez yorumlara kapattı. 34 yaşındaki Hadise'nin makyajsız fotoğrafına beğeni yağdı. İşte Hadise'nin makyajsız hali ve ünlülerin en doğal halleri...

14.03.2020 15:35 - Son Güncelleme: 14.03.2020 15:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





