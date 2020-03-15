Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dikkat çeken Osmanlı Devleti sorusu: Lale Devri dönemi...
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yayınlanan yeni bölümü ile yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde "Hangi devletin tarihinde Lale Devri şeklinde adlandırılan bir dönem vardır?" sorusu dikkat çekti. Doğru cevabı joker yardımıyla bulan yarışmacı geceye damga vurdu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...
15.03.2020 00:57
- Son Güncelleme: 15.03.2020 01:10
İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...
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