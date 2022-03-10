Şeyma Subaşı soyundu çırılçıplak paylaştı 'boynuz taktı' yorumlarıyla dillere düşmüştü... İstanbul'a dönüş yapan Şeyma soluğu orada aldı
Şeyma Subaşı soyundu çırılçıplak paylaştı... Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada 'boynuz taktı' yorumlarıyla dillere düşmüştü Subaşı... İstanbul'a dönen Şeyma, yurda dönüş yaptı, soluğu hamamda aldı. Aşk hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı'nın Instagram paylaşımı kısa sürede gündem oldu. İşte çırılçıplak boy gösteren Şeyma Subaşı'nın İstanbul'a ayak bastığı anlar ve sonrası...
10.03.2022 19:13 - Son Güncelleme: 10.03.2022 19:23
Şeyma Subaşı soyundu çırılçıplak paylaştı 'boynuz taktı' yorumlarıyla dillere düşmüştü... İstanbul'a dönüş yapan Şeyma soluğu bakın nerede aldı...
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı bu kare ile dikkat çeken Şeyma Subaşı yorum yağmuruna tutulmuştu.