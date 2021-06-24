Şeyma Subaşı sevgilisiyle ayrıldı mı? 'Bebeğimi kaybettim' dedikten sonra İbiza'da görüldü! Ünlü Astrolog '2021 kehanetleri'nde açıklamıştı
Şeyma Subaşı sevgilisiyle ayrıldı mı? Son dönemde Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nişanlandığı ve sonra da hamile olduğu haberiyle gündeme gelen Şeyma Subaşı, ünlülerin gözde tatil merkezi olan Ibiza Adası'nda arkadaşlarıyla görüntülendi. Hamilelik haberlerini başta yalanlayan ancak geçtiğimiz günlerde 'Hamileyim ve evlenmiyorum' açıklaması ile gündeme bomba gibi düşen Subaşı'nın mutluluğu kısa sürdü. 'Hamileyim' dedikten 1 gün sonra 'Bebeğimi kaybettim' diyen Şeyma Subaşı hakkında Astrolog Aslı Güder 'Ünlülerin 2021 kehanetleri'nde çarpıcı bilgiler vermişti. Sanat dünyasının sevilen isimlerini mercek altına alan Spiritüel danışman Aslı Güder'in kaleme aldığı ünlü isimlerin 2021 yılında başına gelmesi muhtemel olan olaylarda ihanete uğrayan da var, mide-bağırsak problemi yaşayan da... İşte günlerdir ortalıkta görünmeyen Şeyma Subaşı hakkında merak edilenler...
Şeyma Subaşı, dün gece yaptığı ama sonra sildiği sosyal medya paylaşımında da bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Subaşı çok üzgün olduğunu belirterek şu satırlara yer vermişti mesajında: "Önceki paylaşımımda yüksek stresten dolayı düğünü ertelediğimizi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu. Çok üzgünüm. Destekleriniz için teşekkür ederim. Yas tutmam ve yaşadığım duygularla başa çıkabilmem için zamana ihtiyacım var."