Şeyma Subaşı sevgilisiyle ayrıldı mı? 'Bebeğimi kaybettim' dedikten sonra İbiza'da görüldü! Ünlü Astrolog '2021 kehanetleri'nde açıklamıştı

Şeyma Subaşı, dün gece yaptığı ama sonra sildiği sosyal medya paylaşımında da bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Subaşı çok üzgün olduğunu belirterek şu satırlara yer vermişti mesajında: "Önceki paylaşımımda yüksek stresten dolayı düğünü ertelediğimizi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu. Çok üzgünüm. Destekleriniz için teşekkür ederim. Yas tutmam ve yaşadığım duygularla başa çıkabilmem için zamana ihtiyacım var."