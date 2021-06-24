Vav TV İzle

Şeyma Subaşı sevgilisiyle ayrıldı mı? 'Bebeğimi kaybettim' dedikten sonra İbiza'da görüldü! Ünlü Astrolog '2021 kehanetleri'nde açıklamıştı

Şeyma Subaşı sevgilisiyle ayrıldı mı? Son dönemde Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile nişanlandığı ve sonra da hamile olduğu haberiyle gündeme gelen Şeyma Subaşı, ünlülerin gözde tatil merkezi olan Ibiza Adası'nda arkadaşlarıyla görüntülendi. Hamilelik haberlerini başta yalanlayan ancak geçtiğimiz günlerde 'Hamileyim ve evlenmiyorum' açıklaması ile gündeme bomba gibi düşen Subaşı'nın mutluluğu kısa sürdü. 'Hamileyim' dedikten 1 gün sonra 'Bebeğimi kaybettim' diyen Şeyma Subaşı hakkında Astrolog Aslı Güder 'Ünlülerin 2021 kehanetleri'nde çarpıcı bilgiler vermişti. Sanat dünyasının sevilen isimlerini mercek altına alan Spiritüel danışman Aslı Güder'in kaleme aldığı ünlü isimlerin 2021 yılında başına gelmesi muhtemel olan olaylarda ihanete uğrayan da var, mide-bağırsak problemi yaşayan da... İşte günlerdir ortalıkta görünmeyen Şeyma Subaşı hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
24.06.2021 18:00 - Son Güncelleme: 24.06.2021 18:39
Şeyma Subaşı sevgilisiyle ayrıldı mı? 'Bebeğimi kaybettim' dedikten sonra İbiza'da görüldü! Ünlü Astrolog '2021 kehanetleri'nde açıklamıştı

ŞEYMA SUBAŞI SEVGİLİSİYLE AYRILDI MI?

'Bebeğimi kaybettim' dedikten sonra Şeyma Subaşı kız arkadaşlarıyla birlikte İbiza'da görüldü!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı sevgilisiyle ayrıldı mı? 'Bebeğimi kaybettim' dedikten sonra İbiza'da görüldü! Ünlü Astrolog '2021 kehanetleri'nde açıklamıştı

Şeyma Subaşı, dün gece yaptığı ama sonra sildiği sosyal medya paylaşımında da bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Subaşı çok üzgün olduğunu belirterek şu satırlara yer vermişti mesajında: "Önceki paylaşımımda yüksek stresten dolayı düğünü ertelediğimizi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu. Çok üzgünüm. Destekleriniz için teşekkür ederim. Yas tutmam ve yaşadığım duygularla başa çıkabilmem için zamana ihtiyacım var."

Şeyma Subaşı sevgilisiyle ayrıldı mı? 'Bebeğimi kaybettim' dedikten sonra İbiza'da görüldü! Ünlü Astrolog '2021 kehanetleri'nde açıklamıştı

Dün gece de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bebeğini kaybettiğini açıklayan Subaşı'nın yanında Mohammed Alsaloussi yoktu. Bunun yerine arkadaşlarıyla birlikte kumsalda bir gün geçirdi...

Şeyma Subaşı sevgilisiyle ayrıldı mı? 'Bebeğimi kaybettim' dedikten sonra İbiza'da görüldü! Ünlü Astrolog '2021 kehanetleri'nde açıklamıştı

ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE
Kumsala beraberindekilerle birlikte giden Subaşı, yürürken de elindeki cep telefonuyla ilgilendi. Subaşı'nın yüzündeki ciddi ifade de gözden kaçmadı. Bikinisinin üzerine bir tunik giyen Subaşı, güneşten korunmak için de bir şapka tercih etti.

Şeyma Subaşı sevgilisiyle ayrıldı mı? 'Bebeğimi kaybettim' dedikten sonra İbiza'da görüldü! Ünlü Astrolog '2021 kehanetleri'nde açıklamıştı

Geçen haftalarda Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlenme teklifi alan ve bu teklifi kabul eden Şeyma Subaşı'nın kısa bir süre önce hamile olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.