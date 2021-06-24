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Görenler ayırt edemedi! Kurtlar Vadisi'nde abi kardeşler meğer bu sahnede yer değiştirmiş! Gerçeği duyunca ağzınız açık kalacak

Süleyman Çakır (Oktay Kaynarca) ve Memati Baş (Gürkan Uygun) şüphesiz Kurtlar Vadisi'nin en sevilen karakterleri arasında yer alıyor. Çakır ve Memati'nin cezaevi sahnesiyle ilgili detay yıllar sonra ortaya çıktı. Meğer Kurtlar Vadisi'nde iki ismin yerine kardeşleri oynamış. Gürkan Uygun tarafından canlandırılan Memati Baş ve Oktay Kaynarca tarafından canlandırılan Süleyman Çakır karakterleri halen efsane olarak anılıyor. Dizide yıllar sonra bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. Kurtlar Vadisi'nin 44. bölümünde Çakır ameliyathanedeyken Memati'nin cezaevinde Çakır'la tanıştığı sahnede oynayan isimler iki ismin kardeşleri çıktı.

24.06.2021 17:47 - Son Güncelleme: 24.06.2021 17:47
Görenler ayırt edemedi! Kurtlar Vadisi'nde abi kardeşler meğer bu sahnede yer değiştirmiş! Gerçeği duyunca ağzınız açık kalacak

Görenler ayırt edemedi! Kurtlar Vadisi'nde abi kardeşler meğer bu sahnede yer değiştirmiş! Gerçeği duyunca ağzınız açık kalacak. Dijital platformlarda Kurtlar Vadisi dizisi halen heyecanla takip ediliyor. Kurtlar Vadisi'nin ikinci sezonunda yani 44. bölümde Süleyman Çakır'ın ameliyatta olduğu sahnede Memati Baş'ın cezaevinde Çakır ile tanıştığı sahneyi hatırlaması izleyicileri hüzünlendirmişti. Meğer bu sahnede yer alan kişiler Gürkan Uygun (Memati) ve Oktay Kaynarca'nın (Çakır) kardeşleriymiş. Dizide Çakır'ın gençliğini Oktay Kaynarca'nın kardeşi Turgay Kaynarca, Memati'nin gençliğini ise Gürkan Uygun'un kardeşi Volkan Uygun canlandırdı.

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Görenler ayırt edemedi! Kurtlar Vadisi'nde abi kardeşler meğer bu sahnede yer değiştirmiş! Gerçeği duyunca ağzınız açık kalacak

44. bölümde Süleyman Çakır'ın ameliyatta olduğu sahnede Memati Baş'ın cezaevinde Çakır ile tanıştığı sahneyi hatırlaması izleyicileri hüzünlendiren sahnelerden olmuştu.

Görenler ayırt edemedi! Kurtlar Vadisi'nde abi kardeşler meğer bu sahnede yer değiştirmiş! Gerçeği duyunca ağzınız açık kalacak

Meğer bu sahnede yer alan kişiler Gürkan Uygun (Memati) ve Oktay Kaynarca'nın (Çakır) kardeşleriymiş.

Görenler ayırt edemedi! Kurtlar Vadisi'nde abi kardeşler meğer bu sahnede yer değiştirmiş! Gerçeği duyunca ağzınız açık kalacak

Soluksuz izlenen sahnede Çakır'ın gençliğini Oktay Kaynarca'nın kardeşi Turgay Kaynarca oynamıştır.

Görenler ayırt edemedi! Kurtlar Vadisi'nde abi kardeşler meğer bu sahnede yer değiştirmiş! Gerçeği duyunca ağzınız açık kalacak

Memati'nin gençliğini ise Gürkan Uygun'un kardeşi Volkan Uygun canlandırmıştır.