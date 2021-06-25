Setlere geri dönüyor! Zalim İstanbul dizisinin başarılı oyuncusundan sevindiren haber! Yine tüm beğenileri toplayacak…

Yayınlandığı yıllarda severek izlenen Zalim İstanbul dizisinin başarılı oyuncusundan sevindiren haber geldi. 2019-2020 yılları arasında yayınlanan ve konusu, oyuncuları ile dikkat çeken dizinin oyuncularından da yeni proje haberleri gelmeye başladı. Güzel oyuncu setlere geri dönüyor ve yeni proje müjdesi ile sevenlerini mutlu etti. Yine tüm beğenileri toplamaya hazırlanıyor. Peki Zalim İstanbul dizisinin hangi oyuncusu, hangi proje ile izleyici karşısına çıkacak? İşte detaylar…

25.06.2021 08:16 - Son Güncelleme: 25.06.2021 08:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





