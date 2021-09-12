Şeyma Subaşı sevgilisine kavuştu verdiği pozla ’yine yaptı yapacağını’ dedirtti! Eski sevgilisinin en yakın arkadaşı ve Meedo ile...

Şeyma Subaşı sevgilisine kavuştu verdiği pozla 'yine yaptı yapacağını' dedirtti! Eski sevgilisi Guido Senia'nın en yakın arkadaşı Moshé Partouche ve sevgilisi Meedo ile New York'ta buluşan Şeyma Subaşı'nın yanında kızı Melisa da var.