Vav TV İzle
Haberler Magazin Şeyma Subaşı sevgilisine kavuştu verdiği pozla 'yine yaptı yapacağını' dedirtti! Eski sevgilisinin en yakın arkadaşı ve Meedo ile...

Şeyma Subaşı sevgilisine kavuştu verdiği pozla 'yine yaptı yapacağını' dedirtti! Eski sevgilisinin en yakın arkadaşı ve Meedo ile...

Şeyma Subaşı sevgilisine kavuştu, verdiği pozla 'yine yaptı yapacağını' dedirtti! Eski sevgilisi Guido Senia'nın en yakın arkadaşı ve Meedo ile birlikte New York'ta olan Şeyma Subaşı Instagram'dan fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte Bodrum, Mısır, İstanbul derken Türkiye'den ABD'ye uçan Şeyma'dan gelen yeni kareler...

takvim.com.tr
Mesrure Merve Arslan
12.09.2021 14:15 - Son Güncelleme: 12.09.2021 14:15
Şeyma Subaşı sevgilisine kavuştu verdiği pozla ’yine yaptı yapacağını’ dedirtti! Eski sevgilisinin en yakın arkadaşı ve Meedo ile...

Şeyma Subaşı sevgilisine kavuştu verdiği pozla 'yine yaptı yapacağını' dedirtti! Eski sevgilisi Guido Senia'nın en yakın arkadaşı Moshé Partouche ve sevgilisi Meedo ile New York'ta buluşan Şeyma Subaşı'nın yanında kızı Melisa da var.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı sevgilisine kavuştu verdiği pozla ’yine yaptı yapacağını’ dedirtti! Eski sevgilisinin en yakın arkadaşı ve Meedo ile...

BURNING MAN GRUBU TOPLANDI!

Şeyma Subaşı ile 'çöl arkadaşları' toplandı. Instagram pozlarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı'nın sevgilisi ile birlikte paylaştığı son fotoğrafların perde arkasını sizler için çıkardık.

Şeyma Subaşı sevgilisine kavuştu verdiği pozla ’yine yaptı yapacağını’ dedirtti! Eski sevgilisinin en yakın arkadaşı ve Meedo ile...

Haftalar sonra sevgilisi Meedo ile New York'ta bir araya gelen Şeyma Subaşı'nın yanında kızı Melisa ve yakın arkadaşları da var.

Şeyma Subaşı sevgilisine kavuştu verdiği pozla ’yine yaptı yapacağını’ dedirtti! Eski sevgilisinin en yakın arkadaşı ve Meedo ile...

Melisa Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia'nın yakın arkadaşı ve onun da kızı da Meedo ile Şeyma'ya eşlik ediyor.

Şeyma Subaşı sevgilisine kavuştu verdiği pozla ’yine yaptı yapacağını’ dedirtti! Eski sevgilisinin en yakın arkadaşı ve Meedo ile...

Sabaha karşı yataktan sevgilisine verdiiği bu pozları da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Şeyma, 'yine yaptı yapacağını' dedirtti.

SON DAKİKA