Şeyma Subaşı sevgilisine kavuştu verdiği pozla 'yine yaptı yapacağını' dedirtti! Eski sevgilisinin en yakın arkadaşı ve Meedo ile...
Şeyma Subaşı sevgilisine kavuştu, verdiği pozla 'yine yaptı yapacağını' dedirtti! Eski sevgilisi Guido Senia'nın en yakın arkadaşı ve Meedo ile birlikte New York'ta olan Şeyma Subaşı Instagram'dan fotoğraflar paylaşmayı ihmal etmiyor. İşte Bodrum, Mısır, İstanbul derken Türkiye'den ABD'ye uçan Şeyma'dan gelen yeni kareler...
12.09.2021 14:15
- Son Güncelleme: 12.09.2021 14:15