Şeyma Subaşı sevgilisinden bu kez yat kat değil bunu istedi duyanlar inanamadı! 3.5 milyon dolarlık evler tatil bitti şimdi de...
Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, pahalı kıyafetleri ve aksesuarlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz ay çıktıkları tatille olay yaratan Şeyma Subaşı ve sevgilisiyle ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Şeyma Subaşı, her istediğini yerine getirdiği bilinen sevgilisinden bakın bu kez ne talep etti. İşte detaylar...
07.05.2021 13:48
- Son Güncelleme: 07.05.2021 14:48
Şeyma Subaşı hakkında bu kez çok ilginç bir iddia ortaya atıldı. Duyanlar ise bir türlü anlam veremedi.
Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evleneceğini açıkladıktan sonra ailesiyle tanıştırmış ve ardından da tatile gitmişti. Denizin ve güneşin tadını çıkaran çift, Bali tatilinden sonra soluğu Dubai'de almıştı.
Şeyma Subaşı giydikleriyle, yaptıklarıyla ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan bir isim. Subaşı, bu kez sevgilisinden istediği iddia edilen şeyle gündemde.
PENGUEN İSTEMİŞ
İddialara göre; Şeyma Subaşı bu defa da bir penguen için yeni sevgilisine rest çekti.
Çalkantılı hayatıyla gündemde olan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Şeyma Subaşı'nın bu defa da sevgilisinden kendisine yavru penguen almasını istediği iddia edildi.