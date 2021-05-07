Nusret Gökçe'nin Beverly Hills'teki dükkanının aylık kirası dudak uçuklattı! Bölge sakinlerinin Nusret'ten haberi bile yok!
Nusret Gökçe'nin Beverly Hills'teki dükkanının aylık kirası dudak uçuklattı! Bölge sakinlerinin Nusret'ten haberi bile yok! Tuz serpme hareketi ile adını dünyaya duyuran ünlülerin kasabı Nusret Gökçe hakkında ABD basınında ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Toplam 6 ülkede 23 restoranı ve 2 bin çalışanıyla hizmet sunan Nusret Gökçe, 24'üncü restoranını geçtiğimiz günlerde Beverly Hills'te açtı. Dünyaca ünlü yıldız Jason Statham'ın da gittiği mekanla ilgili ABD basını, sert yorumlar yaptı. Bunlardan biri Nusret'in pandemi kurallarına uymamasıydı. Bir başka iddia ise Nusret Gökçe'nin Beverly Hills'te açtığı yeni dükkanının reklamını yapmak için içeriyi bedava yiyip içen fenomenlerle doldurması oldu. Nusret Gökçe'nin Beverly Hills'teki dükkanının aylık kirası ise dudak uçuklattı!
07.05.2021 11:57
- Son Güncelleme: 07.05.2021 12:06
Nusret Gökçe'nin Beverly Hills'teki dükkanının aylık kirası dudak uçuklattı! Toplam 6 ülkede 23 restoranı ve 2 bin çalışanıyla hizmet sunan Nusret Gökçe, 24'üncü restoranını geçtiğimiz günlerde Beverly Hills'te açtı.
Dünyaca ünlü yıldız Jason Statham'ın da gittiği mekanla ilgili ABD basını, sert yorumlar yaptı. Bunlardan biri Nusret'in pandemi kurallarına uymamasıydı.
Nusret'le ilgili haberdeki asıl ilginç ifadeler ise şöyleydi: "Gerçek Los Angeles sakinlerinin Beverly Hills'te açılan Nusret'ten haberi bile yok. Zaten dükkana bakıldığında içeride sadece bedava yiyip içip karşılığında da sosyal medyaya fotoğraf yükleyen bedavacıların olduğunu görmek zor değil!"
KİRASI 585 BİN TL!
Beverly Hills'teki dükkanı için aylık 70 bin dolar yani yaklaşık 585 bin TL kira ödüyor. Bu arada bu dükkan, Nusret'in ABD'deki beşinci şubesi.
Nusret Gökçe geçtiğimiz nisan ayında Etiler'deki dükkanında çıkan yangınla gündeme gelmişti.