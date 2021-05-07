Nusret Gökçe'nin Beverly Hills'teki dükkanının aylık kirası dudak uçuklattı! Bölge sakinlerinin Nusret'ten haberi bile yok!

Nusret Gökçe'nin Beverly Hills'teki dükkanının aylık kirası dudak uçuklattı! Bölge sakinlerinin Nusret'ten haberi bile yok! Tuz serpme hareketi ile adını dünyaya duyuran ünlülerin kasabı Nusret Gökçe hakkında ABD basınında ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Toplam 6 ülkede 23 restoranı ve 2 bin çalışanıyla hizmet sunan Nusret Gökçe, 24'üncü restoranını geçtiğimiz günlerde Beverly Hills'te açtı. Dünyaca ünlü yıldız Jason Statham'ın da gittiği mekanla ilgili ABD basını, sert yorumlar yaptı. Bunlardan biri Nusret'in pandemi kurallarına uymamasıydı. Bir başka iddia ise Nusret Gökçe'nin Beverly Hills'te açtığı yeni dükkanının reklamını yapmak için içeriyi bedava yiyip içen fenomenlerle doldurması oldu. Nusret Gökçe'nin Beverly Hills'teki dükkanının aylık kirası ise dudak uçuklattı!

07.05.2021 11:57 - Son Güncelleme: 07.05.2021 12:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





