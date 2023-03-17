Şeyma Subaşı para karşılığı gösterecek! Herkes şoke oldu tepkiler gecikmedi: "Satılık özel hayat mı olur, rezillik, sansürsüz..."
Şeyma Subaşı para karşılığı gösterecek! Herkes şoke oldu tepkiler gecikmedi. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilimizi acı bir şekilde etkileyen depremin ardından tüm Türkiye tek yürek olurken Şeyma Subaşı'nın tatil paylaşımlarına tepki yağmıştı. Bu paylaşımları sonrası 'Herkesin acıyla başa çıkma yöntemi farklıdır' açıklaması yapan sonrasında 400 bine yakın takipçi kaybeden Şeyma Subaşı özel hayatını sosyal medyada para karşılığında gösterecek. Mısırlı aşkı meedo ile nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin bedeli aylık 66.99 TL.Bu haberi gören sosyal medya kullanıcılarından, "Satılık özel hayat mı olur, iyice şaşırdı" , "Rezilliğe bir de para mı verecekler" , "Sansürsüz partielr mi yayınlanacak" gibi yorumlar yapıldı.
17.03.2023 13:13 - Son Güncelleme: 17.03.2023 13:34
"SATILIK ÖZEL HAYAT MI OLUR, REZİLLİK..."
Şeyma Subaşı para karşılığı gösterecek! Herkes şoke oldu tepkiler gecikmedi.
Şeyma Subaşı, Mayıs ayında Mısırlı iş insanı sevgilisiyle evlenecek.