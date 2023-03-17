Burcu'nun kuşu bulundu! Günlerdir yana yakıla Lucy'i arayan Burcu Özberk'in adı Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'yla anılıyordu
Ünlü oyuncu Burcu Özberk son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Yeni bir diziyle ekrana dönmeye hazırlanan Burcu Özberk'in adı bir süre önce Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo ile anılıyordu. Bir yanda tüm bunlar olurken önceki gün Özberk, yaptığı bir paylaşımla papağanını Lucy'nin kaybolduğunu duyurmuştu. Lucy'den haber geldi. İşte detaylar...
17.03.2023 13:03 - Son Güncelleme: 17.03.2023 13:27
Ekranlara dönecek olmasıyla hayranlarını sevindiren 33 yaşındaki Burcu Özberk, son olarak 9.3 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti.