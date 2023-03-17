Vav TV İzle
Haberler Magazin Burcu'nun kuşu bulundu! Günlerdir yana yakıla Lucy'i arayan Burcu Özberk'in adı Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'yla anılıyordu

Burcu'nun kuşu bulundu! Günlerdir yana yakıla Lucy'i arayan Burcu Özberk'in adı Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'yla anılıyordu

Ünlü oyuncu Burcu Özberk son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Yeni bir diziyle ekrana dönmeye hazırlanan Burcu Özberk'in adı bir süre önce Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo ile anılıyordu. Bir yanda tüm bunlar olurken önceki gün Özberk, yaptığı bir paylaşımla papağanını Lucy'nin kaybolduğunu duyurmuştu. Lucy'den haber geldi. İşte detaylar...

17.03.2023 13:03 - Son Güncelleme: 17.03.2023 13:27
Burcu’nun kuşu bulundu! Günlerdir yana yakıla Lucy’i arayan Burcu Özberk’in adı Galatasaraylı Nicolo Zaniolo’yla anılıyordu

Ekranlara dönecek olmasıyla hayranlarını sevindiren 33 yaşındaki Burcu Özberk, son olarak 9.3 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burcu’nun kuşu bulundu! Günlerdir yana yakıla Lucy’i arayan Burcu Özberk’in adı Galatasaraylı Nicolo Zaniolo’yla anılıyordu

Lucy adını verdiği evcil papağanının evden kaçtığını duyurarak takipçilerine seslenen ünlü isim, şu ifadeleri kullanmıştı:

Burcu’nun kuşu bulundu! Günlerdir yana yakıla Lucy’i arayan Burcu Özberk’in adı Galatasaraylı Nicolo Zaniolo’yla anılıyordu

Dünyalar güzeli kızım balkondan uçmuş. Kızım Lucy'yi hâlâ arıyoruz, bulamadık. Lütfen Suadiye taraflarında oturanlar görürse Hakan Erten'e mesaj atsın. Adına cevap verir. Yavrumu bulana para ödülü verilecektir.

Burcu’nun kuşu bulundu! Günlerdir yana yakıla Lucy’i arayan Burcu Özberk’in adı Galatasaraylı Nicolo Zaniolo’yla anılıyordu

Burcu'nun Lucy'sinden haber geldi.

Burcu’nun kuşu bulundu! Günlerdir yana yakıla Lucy’i arayan Burcu Özberk’in adı Galatasaraylı Nicolo Zaniolo’yla anılıyordu

Özberk, papağanı Lucy'nin bulunduğunu duyurdu.

SON DAKİKA