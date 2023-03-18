Vadi'nin Erdal ile Abuzer'i tam 20 yıl sonra yan yana! Paylaşımı gören "Rönesans tablosu gibi" dedi! Yılların iki efsanesi...

Kurtlar Vadisi dizisi üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala dijital platformlarda popülerliğini koruyor. ardından pek çok efsane karakter bıraktı. Bu karakterler izleyicilerin kalbinde önemli yer edindi. Bu efsane karakterler arasında Erdal ve Abuzer Kömürcü yer alıyor. Erdal'ı canlandıran Sefa Zengin ile Abuzer'i canlandıran Muhammed Cangören'in diyalogları dijital platformlarda hala gülerek izleniyor. Bu iki efsane karakterin oyuncuları Sefa Zengin ve Muhammed Cangören yıllar sonra yan yana geldi.