Şeyma Subaşı 'özel içerikler paylaşıyorum' dedi tepki çeken hareketiyle ilgili ilk kez konuştu: "Daha samimi..."
Şeyma Subaşı 'özel içerikler paylaşıyorum' dedi tepki çeken hareketiyle ilgili ilk kez konuştu. Mısırlı aşkı meedo ile nikah masasına oturacak olan Şeyma Subaşı'nın özel hayatını takip etmenin bedeli aylık 66.99 TL. Bu haberi gören sosyal medya kullanıcılarından, "Satılık özel hayat mı olur, iyice şaşırdı" , "Rezilliğe bir de para mı verecekler" , "Sansürsüz partielr mi yayınlanacak" gibi tepkiler geldi. Şeyma Subaşı'nın yücretli abonelik uygulamasına ünlü futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'dan gelen bir yorum da gündeme bomba gibi düştü. Tüm tepkilerin ardından ilk kez konuşan Şeyma Subaşı ücretli obenelik hakkında bakın neler söyledi.
26.03.2023 13:50 - Son Güncelleme: 26.03.2023 13:50
"DAHA SAMİMİ..."
Şeyma Subaşı 'özel içerikler paylaşıyorum' dedi tepki çeken hareketiyle ilgili ilk kez konuştu.
Şeyma Subaşı, Mayıs ayında Mısırlı iş insanı sevgilisiyle evlenecek.