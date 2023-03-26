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Haberler Magazin Pelin Öztekin'in son halini gören tanıyamadı! 93 kilo vermişti Seda Sayan, Buse Varol ve Esra Erol'un zayıflama tekniğiyle zayıflayan Pelin'e bakın!

Pelin Öztekin'in son halini gören tanıyamadı! 93 kilo vermişti Seda Sayan, Buse Varol ve Esra Erol'un zayıflama tekniğiyle zayıflayan Pelin'e bakın!

Pelin Öztekin'in son halini gören tanıyamadı! 93 kilo vermişti Seda Sayan, Buse Varol ve Esra Erol'un zayıflama tekniğiyle zayıflayan Pelin'e bakın! merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, 2014 yılında mide ameliyatı geçirdi. Sonrasında spor ve diyeti bırakmayan Pelin Öztekin azimle kilo verdi ve sıkılaşmaya başladı. Şimdilerde zayıf hali ile dikkat çeken Pelin Öztekin'in Instagram paylaşımını görenler şaşıp kalıyor. Peki Pelin Öztekin nasıl bu kadar fit kalabiliyor? İşte ünlülerin zayıflama sırları...

takvim.com.tr
Mesrure Merve Arslan
26.03.2023 13:27 - Son Güncelleme: 26.03.2023 13:37
Pelin Öztekin’in son halini gören tanıyamadı! 93 kilo vermişti Seda Sayan, Buse Varol ve Esra Erol’un zayıflama tekniğiyle zayıflayan Pelin’e bakın!

Pelin Öztekin'in son halini gören tanıyamadı! 93 kilo vermişti Seda Sayan, Buse Varol ve Esra Erol'un zayıflama tekniğiyle zayıflayan Pelin'e bakın!

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Pelin Öztekin’in son halini gören tanıyamadı! 93 kilo vermişti Seda Sayan, Buse Varol ve Esra Erol’un zayıflama tekniğiyle zayıflayan Pelin’e bakın!

PELİN ÖZTEKİN

Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu.

Pelin Öztekin’in son halini gören tanıyamadı! 93 kilo vermişti Seda Sayan, Buse Varol ve Esra Erol’un zayıflama tekniğiyle zayıflayan Pelin’e bakın!

6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda etti.

Pelin Öztekin’in son halini gören tanıyamadı! 93 kilo vermişti Seda Sayan, Buse Varol ve Esra Erol’un zayıflama tekniğiyle zayıflayan Pelin’e bakın!

O dönem verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, bambaşka bir görünüme sahip oldu.

Pelin Öztekin’in son halini gören tanıyamadı! 93 kilo vermişti Seda Sayan, Buse Varol ve Esra Erol’un zayıflama tekniğiyle zayıflayan Pelin’e bakın!

Pelin Öztekin'in son halini görenler tanıyamıyor.

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