Hakan Sabancı ve sevgilisi Hande Erçel'in Boğaz keyfi! Sosyal medya yıkıldı gören yorum yağmuruna tuttu: "Gözlerinin içi gülüyor yeniden"
Hakan Sabancı ve sevgilisi Hande Erçel'in Boğaz keyfi! Sosyal medya yıkıldı, ikiliyi gören yorum yağmuruna tuttu. Mehmet Dinçerler, Murat Dalkılıç, Tolga Sarıtaş, Kaan Yıldırım, Kerem Bürsin, derken Hande Erçel aradığı aşkı Hakan Sabancı'da buldu. TAKVİM'in ortaya çıkardığı aşıklar son dönemde sık sık bir araya geliyor. Birlikte paylaşım yapmasalar da aynı mekandan fotoğraflar paylaşan Hande Erçel ile Hakan Sabancı'ya kısa sürede yorum yağdı. Hande Erçel'in mutluluğu dikkat çekerken, ""Gözlerinin içi gülüyor yeniden" yorumları havada uçuştu.
26.03.2023 15:25 - Son Güncelleme: 26.03.2023 15:32
"GÖZLERİNİN İÇİ GÜLÜYOR YENİDEN"
Hakan Sabancı ve sevgilisi Hande Erçel'in Boğaz keyfi! Sosyal medya yıkıldı gören yorum yağmuruna tuttu.
Mehmet Dinçerler, Kaan Yıldırım, Kerem Bürsin... Liste bir hayli kabarık!
Aşkla ilgili geçtiğimiz aylarda, "Bazen aşkın eski bir hikaye olduğunu düşünüyorum, bazen de birlikte hikaye yazan bir çift görüyorum ve inancım değişiyor. Bu kavramları düşünmek bile insanda tebessüm yaratıyor. Sadece dönemimiz insanında bunlardan fazlasını arıyor olmak üzücü." diyen Hande Erçel sevgilisi ile bir an olsun ayrılmıyor.
Önceki gün Hande Erçel'in ablası ve eniştesi ile bir araya gelen Hakan Sabancı pazar günü de sevgilisi yalnız bırakmadı.