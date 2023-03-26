Hakan Sabancı ve sevgilisi Hande Erçel'in Boğaz keyfi! Sosyal medya yıkıldı gören yorum yağmuruna tuttu: "Gözlerinin içi gülüyor yeniden"

Aşkla ilgili geçtiğimiz aylarda, "Bazen aşkın eski bir hikaye olduğunu düşünüyorum, bazen de birlikte hikaye yazan bir çift görüyorum ve inancım değişiyor. Bu kavramları düşünmek bile insanda tebessüm yaratıyor. Sadece dönemimiz insanında bunlardan fazlasını arıyor olmak üzücü." diyen Hande Erçel sevgilisi ile bir an olsun ayrılmıyor.