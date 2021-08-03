Şeyma Subaşı kendisini cümle aleme rezil eden sevgilisi Meedo'yla Bodrum'da tatilde! Hiçbir şey olmamış gibi mutluluk pozları
Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile çalkantılı ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, dolandırıcılık, hamilelik, bebek aldırma, barışma derken son olarak ayrıldığı sevgilisiyle çok konuşuldu. Mısırlı Mohammed Alsaloussi, ilişkisi ve hakkında söylenen dolandırıcılık iddiaları hakkında geçtiğimiz günlerde konuşmuştu. Tüm bunlara rağmen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo barıştı ve soluğu tatil için Bodrum'da aldı. Öte yandan Acun Ilıcalı'nın eski eşlerinden Zeynep Yılmaz'ın kendisini hedef göstererek paylaşım yaptığı haberlerine de açıklama getirdi. İşte detaylar.
03.08.2021 09:33
- Son Güncelleme: 03.08.2021 09:33
Şeyma Subaşı ile çıktığı Bodrum tatilinde haftalığı 150 bin euro (yaklaşık 1.5 milyon TL) olan mega yat kiralayan Mohammed Elsaloussi, teknelerini Gümbet'te bulunan bir otelin önüne demirledi.
Mısırlı iş insanı ise tekne çalışanlarından üst bölümde bulunan jakuziyi doldurmalarını isteyince, sevgilisi Şeyma Subaşı soluğu teknenin üst katında aldı.