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Haberler Magazin Şeyma Subaşı kendisini cümle aleme rezil eden sevgilisi Meedo'yla Bodrum'da tatilde! Hiçbir şey olmamış gibi mutluluk pozları

Şeyma Subaşı kendisini cümle aleme rezil eden sevgilisi Meedo'yla Bodrum'da tatilde! Hiçbir şey olmamış gibi mutluluk pozları

Sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile çalkantılı ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, dolandırıcılık, hamilelik, bebek aldırma, barışma derken son olarak ayrıldığı sevgilisiyle çok konuşuldu. Mısırlı Mohammed Alsaloussi, ilişkisi ve hakkında söylenen dolandırıcılık iddiaları hakkında geçtiğimiz günlerde konuşmuştu. Tüm bunlara rağmen Şeyma Subaşı ve sevgilisi Meedo barıştı ve soluğu tatil için Bodrum'da aldı. Öte yandan Acun Ilıcalı'nın eski eşlerinden Zeynep Yılmaz'ın kendisini hedef göstererek paylaşım yaptığı haberlerine de açıklama getirdi. İşte detaylar.

03.08.2021 09:33 - Son Güncelleme: 03.08.2021 09:33
Şeyma Subaşı kendisini cümle aleme rezil eden sevgilisi Meedo'yla Bodrum'da tatilde! Hiçbir şey olmamış gibi mutluluk pozları

Son olarak Mısırlı sevgilisiyle uçakta verdiği pozla tepkilerin odağında yer alan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, kısa bir ayrılığın ardından barıştığı Mohammed Elsaloussi ile Bodrum'a geldi.

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Şeyma Subaşı kendisini cümle aleme rezil eden sevgilisi Meedo'yla Bodrum'da tatilde! Hiçbir şey olmamış gibi mutluluk pozları

Şeyma Subaşı ile çıktığı Bodrum tatilinde haftalığı 150 bin euro (yaklaşık 1.5 milyon TL) olan mega yat kiralayan Mohammed Elsaloussi, teknelerini Gümbet'te bulunan bir otelin önüne demirledi.

Şeyma Subaşı kendisini cümle aleme rezil eden sevgilisi Meedo'yla Bodrum'da tatilde! Hiçbir şey olmamış gibi mutluluk pozları

Keyfinin oldukça yerinde olduğu gözlenen 31 yaşındaki sosyal medya fenomeni, teknenin arka kısmına uzanarak kitap okumayı tercih etti.

Şeyma Subaşı kendisini cümle aleme rezil eden sevgilisi Meedo'yla Bodrum'da tatilde! Hiçbir şey olmamış gibi mutluluk pozları

Subaşı, kişisel gelişim üzerine yazılmış, insan enerjisini ve çakralarını iyileştirme yöntemlerini anlatan 'Chakra Healing' adlı kitabı okudu.

Şeyma Subaşı kendisini cümle aleme rezil eden sevgilisi Meedo'yla Bodrum'da tatilde! Hiçbir şey olmamış gibi mutluluk pozları

Mısırlı iş insanı ise tekne çalışanlarından üst bölümde bulunan jakuziyi doldurmalarını isteyince, sevgilisi Şeyma Subaşı soluğu teknenin üst katında aldı.