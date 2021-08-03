İkimizin Sırrı’nın Neva’sı Leyla Feray’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer Menajerimi Ara’nın yıldız oyuncusuyla...

Bir anne-kızın hayatta kalma mücadelesini konu alan İkimizin Sırrı, atv ekranlarında izleyici ile buluşturmak için gün sayıyor. Yayınlanan ilk bölüm fragmanıyla şimdiden adından söz ettirmeyi başaran dizide başrolü üstlenen Leyla Feray ise güzelliğiyle dikkat çekiyor.