İkimizin Sırrı’nın Neva’sı Leyla Feray’ın sevgilisi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer Menajerimi Ara’nın yıldız oyuncusuyla...
İkimizin Sırrı'nın Neva'sı Leyla Feray'ın sevgilisi bakın kim çıktı! 'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla yıllardır en sevilen dizileri ekrana getiren atv'den bomba bir yapım daha geliyor! Başrollerini Aras Aydın ile Leyla Feray'ın üstlendiği İkimizin Sırrı, atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yayınlanan ilk bölüm fragmanıyla heyecanlı bekleyişi arttıran dizinin başrol oyuncularından Leyla Feray ise güzelliğiyle dikkat çekerken özel hayatıyla gündem oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan ve İkimizin Sırrı ile bomba bir dönüş yapmaya hazırlanan Feray'ın özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Leyla Feray'ın kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi...
03.08.2021 00:51
- Son Güncelleme: 03.08.2021 01:54
Bir anne-kızın hayatta kalma mücadelesini konu alan İkimizin Sırrı, atv ekranlarında izleyici ile buluşturmak için gün sayıyor. Yayınlanan ilk bölüm fragmanıyla şimdiden adından söz ettirmeyi başaran dizide başrolü üstlenen Leyla Feray ise güzelliğiyle dikkat çekiyor.
Başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliği ile de sık sık adından söz ettiren Feray'ın İkimizin Sırrı dizisiyle gündeme gelmesinin ardından özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.