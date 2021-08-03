Berrak Tüzünataç hem anlattı hem serinledi fitliğiyle dikkat çekti! 36 yaşındaki Berrak Tüzünataç gençlere taş çıkartıyor
Berrak Tüzünataç yorucu geçen sezonun yorgunluğu tatilde atıyor. 36 yaşındaki oyuncu, iki hafta önce Bodrum'daydı. Bu kez rotasını Çeşme'ye çevirdi. Ünlü oyuncu bir erkek arkadaşıyla denizde hararetli bir şekilde sohbet ederken objektife işte böyle takıldı. Tüzünataç bir süre yüzdükten sonra denizin içinde arkadaşıyla sohbete daldı. Uzun süre arkadaşına hararetli şekilde bir şey anlatan ünlü oyuncu sohbetin ardından denizden çıkıp duşunu aldı ve güneşlenmeye devam etti.
03.08.2021 09:55
- Son Güncelleme: 03.08.2021 09:55
Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile ilişkisini noktalayan Berrak Tüzünataç, Çeşme'de tatiline devam ediyor. Güzel oyuncu, ünlü bir beach'te görüntülendi.
Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, önceki gün tatil yaptığı Çeşme'de bulunan ünlü bir beach'te arkadaşı ile birlikte objektiflere takıldı.
36 yaşındaki güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, duş aldıktan sonra şezlonguna geçerek güneşlenmeye ve tatilin tadını çıkarmaya devam etti.