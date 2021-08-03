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Haberler Magazin Berrak Tüzünataç hem anlattı hem serinledi fitliğiyle dikkat çekti! 36 yaşındaki Berrak Tüzünataç gençlere taş çıkartıyor

Berrak Tüzünataç hem anlattı hem serinledi fitliğiyle dikkat çekti! 36 yaşındaki Berrak Tüzünataç gençlere taş çıkartıyor

Berrak Tüzünataç yorucu geçen sezonun yorgunluğu tatilde atıyor. 36 yaşındaki oyuncu, iki hafta önce Bodrum'daydı. Bu kez rotasını Çeşme'ye çevirdi. Ünlü oyuncu bir erkek arkadaşıyla denizde hararetli bir şekilde sohbet ederken objektife işte böyle takıldı. Tüzünataç bir süre yüzdükten sonra denizin içinde arkadaşıyla sohbete daldı. Uzun süre arkadaşına hararetli şekilde bir şey anlatan ünlü oyuncu sohbetin ardından denizden çıkıp duşunu aldı ve güneşlenmeye devam etti.

03.08.2021 09:55 - Son Güncelleme: 03.08.2021 09:55
Berrak Tüzünataç hem anlattı hem serinledi fitliğiyle dikkat çekti! 36 yaşındaki Berrak Tüzünataç gençlere taş çıkartıyor

Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu ile ilişkisini noktalayan Berrak Tüzünataç, Çeşme'de tatiline devam ediyor. Güzel oyuncu, ünlü bir beach'te görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Berrak Tüzünataç hem anlattı hem serinledi fitliğiyle dikkat çekti! 36 yaşındaki Berrak Tüzünataç gençlere taş çıkartıyor

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, önceki gün tatil yaptığı Çeşme'de bulunan ünlü bir beach'te arkadaşı ile birlikte objektiflere takıldı.

Berrak Tüzünataç hem anlattı hem serinledi fitliğiyle dikkat çekti! 36 yaşındaki Berrak Tüzünataç gençlere taş çıkartıyor

HARARETLİ KONUŞMASI DİKKAT ÇEKTİ
İlerleyen saatlerde denize giren Tüzünataç, arkadaşıyla denizde sohbet etti. Oyuncunun, el hareketleri ile hararetli konuşması kameralara yansıdı.

Berrak Tüzünataç hem anlattı hem serinledi fitliğiyle dikkat çekti! 36 yaşındaki Berrak Tüzünataç gençlere taş çıkartıyor

36 yaşındaki güzel oyuncu Berrak Tüzünataç, duş aldıktan sonra şezlonguna geçerek güneşlenmeye ve tatilin tadını çıkarmaya devam etti.

Berrak Tüzünataç hem anlattı hem serinledi fitliğiyle dikkat çekti! 36 yaşındaki Berrak Tüzünataç gençlere taş çıkartıyor

ÖNLEM ALMAYA ÇALIŞTI
Öte yandan geçtiğimiz günlerde yine bir beach'te görüntülenen Tüzünataç, gazetecilerin kendisini çektiği yere sık sık bakarak önlem almaya çalışmıştı.