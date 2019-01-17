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Şeyma Subaşı için ünlü model Mariacarla Boscono'dan ayrılan Guido Senia'ya büyük şok!

Şeyma Subaşı ile sevgilisi olduğu iddia edilen Fransız DJ Guido Senia şu sıralar birlikte Teyland'da tatil yapıyorlar. İlk önce Tulum sahilinde birlikte görüntülenen ikili, son iki gündür aynı yerde olduklarına dair Instagram hesaplarından paylaşımlarda bulunuyor. Guido Senia, Şeyma Subaşı ile tanıştıktan sonra uzun yıllardır sevgili olduğu süpermodel Mariacarla Boscono'dan ayrıldı. Guido Senia, Mariacarla Boscono ile fotoğraflarını sosyal medya hesbından kaldırmazken, ünlü model Şeyma Subaşı ile adı geçen sevgilisi Guido Senia'yı bir çırpıda sildi. Üstelik Mariacarla Boscono'nun dünyaca ünlü rapçi Ghali ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

17 Ocak 2019 Perşembe, 17:39:05 Güncelleme: 18:05:21
Şeyma Subaşı için ünlü model Mariacarla Boscono'dan ayrılan Guido Senia'ya büyük şok!

ŞEYMA SUBAŞI'YI ÖĞRENEN SEVGİLİ...

Şeyma Subaşı ile Guido Senia'nın sevgili oldukları iddiası haliyle en çok DJ'in model sevgilisi Mariacarla Boscono'yu üzdü. Mariacarla Boscono'Mariacarla Boscono, Şeyma Subaşı'yı öğrenince bakın ne yaptı...

GUİDO SENİA'NIN ESKİ SEVGİLİSİ BAKIN NE YAPTI! - TIKLA İZLE

Şeyma Subaşı için ünlü model Mariacarla Boscono'dan ayrılan Guido Senia'ya büyük şok!

Guido Senia ile sevgilisi Mariacarla Boscono uzun zamandır birliktelerdi. Guido Senia'nın Instagram paylaşımlarından da belli olacağı gibi her yere birlikte giden çift Ağustos ayından bu yana görüşmüyor.

Şeyma Subaşı için ünlü model Mariacarla Boscono'dan ayrılan Guido Senia'ya büyük şok!

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi olduğu dedikoduları ortaya çıkınca ünlü model ve Guido, birbirlerini takipten çıkardılar. Mariacarla Boscono, Guido ile olan fotoğraflarını sildi ancak Guido Senia'dan henüz böyle bir hamle gelmedi...

Şeyma Subaşı için ünlü model Mariacarla Boscono'dan ayrılan Guido Senia'ya büyük şok!

ESKİ SEVGİLİ YAPILANI AFFETMEDİ!

Şeyma Subaşı ile Tayland'da tatilde olmasına rağmen hala Mariacarla Boscono ile fotoğraflarını kaldırmayan Fransız DJ Guido Senia'ya eski sevgilisinden şok eden hamle geldi. Mariacarla Boscono, Şeyma Subaşı ile Guido'nun aşk dedikodularından sonra dünyaca ünlü rapçi Ghali ile Maldivler'e tatile gitti. Çiftin videosundan sonra aşk yaşadıkları ortaya çıktı...

Şeyma Subaşı için ünlü model Mariacarla Boscono'dan ayrılan Guido Senia'ya büyük şok!

ŞEYMA MELİSA'YI ACUN ILICALI'YA BIRAKTI

Birkaç gün Türkiye'de kalan Şeyma Subaşı kısa süre İstanbul'da kaldıktan sonra yeniden yurt dışına çıktı. Yılın büyük bir kkısmını tatil yaparak geçiren Subaşı, bu sefer kızı Melisa'yı babasının yanına bırakarak geçtiğimiz gün Phuket'e uçtu.

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