Şeyma Subaşı için ünlü model Mariacarla Boscono'dan ayrılan Guido Senia'ya büyük şok!
Şeyma Subaşı ile sevgilisi olduğu iddia edilen Fransız DJ Guido Senia şu sıralar birlikte Teyland'da tatil yapıyorlar. İlk önce Tulum sahilinde birlikte görüntülenen ikili, son iki gündür aynı yerde olduklarına dair Instagram hesaplarından paylaşımlarda bulunuyor. Guido Senia, Şeyma Subaşı ile tanıştıktan sonra uzun yıllardır sevgili olduğu süpermodel Mariacarla Boscono'dan ayrıldı. Guido Senia, Mariacarla Boscono ile fotoğraflarını sosyal medya hesbından kaldırmazken, ünlü model Şeyma Subaşı ile adı geçen sevgilisi Guido Senia'yı bir çırpıda sildi. Üstelik Mariacarla Boscono'nun dünyaca ünlü rapçi Ghali ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.
ŞEYMA SUBAŞI'YI ÖĞRENEN SEVGİLİ...
Şeyma Subaşı ile Guido Senia'nın sevgili oldukları iddiası haliyle en çok DJ'in model sevgilisi Mariacarla Boscono'yu üzdü. Mariacarla Boscono'Mariacarla Boscono, Şeyma Subaşı'yı öğrenince bakın ne yaptı...
GUİDO SENİA'NIN ESKİ SEVGİLİSİ BAKIN NE YAPTI! - TIKLA İZLE
ESKİ SEVGİLİ YAPILANI AFFETMEDİ!
Şeyma Subaşı ile Tayland'da tatilde olmasına rağmen hala Mariacarla Boscono ile fotoğraflarını kaldırmayan Fransız DJ Guido Senia'ya eski sevgilisinden şok eden hamle geldi. Mariacarla Boscono, Şeyma Subaşı ile Guido'nun aşk dedikodularından sonra dünyaca ünlü rapçi Ghali ile Maldivler'e tatile gitti. Çiftin videosundan sonra aşk yaşadıkları ortaya çıktı...