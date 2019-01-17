Murat Yıldırım ve eşi Imane Elbani'nin sır gibi sakladığı yer!
Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının sunucusu Murat Yıldırım ve eşi Imane Elbani'nin hem Türkiye'den hem yurtdışından binlerce hayranı bulunuyor. Durum böyle olunca onlara rahat yüzü yok. Bu yüzden evlerini sır gibi saklıyorlar. Murat Yıldırım ve eşi Imane Elbani adeta bir saray yavrusunda yaşıyor. İşte Murat Yıldırım-Imane Elbani çiftinin ve ünlülerin evleri.
17 Ocak 2019 Perşembe, 17:10:35 Güncelleme: 17:28:56
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