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Murat Yıldırım ve eşi Imane Elbani'nin sır gibi sakladığı yer!

Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının sunucusu Murat Yıldırım ve eşi Imane Elbani'nin hem Türkiye'den hem yurtdışından binlerce hayranı bulunuyor. Durum böyle olunca onlara rahat yüzü yok. Bu yüzden evlerini sır gibi saklıyorlar. Murat Yıldırım ve eşi Imane Elbani adeta bir saray yavrusunda yaşıyor. İşte Murat Yıldırım-Imane Elbani çiftinin ve ünlülerin evleri.

17 Ocak 2019 Perşembe, 17:10:35 Güncelleme: 17:28:56
Murat Yıldırım ve eşi Imane Elbani'nin sır gibi sakladığı yer!

'Kim Milyoner Olmak İster?'i sunan ve oynadığı dizilerle Orta Doğu ülkelerinde büyük hayran kitlesine sahip olan Murat Yıldırım, Arap hayranları Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi'ndeki evini öğrenince, taşınmak zorunda kaldı.

Murat Yıldırım ve eşi Imane Elbani'nin sır gibi sakladığı yer!

Oyuncu, sevenlerinin sürekli evinin önüne gelmesi üzerine, adres değiştirip Acarkent'e taşındı.

Murat Yıldırım ve eşi Imane Elbani'nin sır gibi sakladığı yer!

Murat Faslı eşi İmane Elbani'yle beş katlı ve 1000 metrekarelik ultra lüks villada oturmaya başladı.

Murat Yıldırım ve eşi Imane Elbani'nin sır gibi sakladığı yer!

Çift, 4 milyon dolar (yaklaşık 16 milyon 206 bin 400 TL) ödediği villayı, taşınmadan önce tadilata soktu.

Murat Yıldırım ve eşi Imane Elbani'nin sır gibi sakladığı yer!

Yıldırım'ın, evine özel olarak sauna, buhar odası, spor salonu ve sinema odası yaptırdığı öğrenildi.

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