Şarkıcı Edis'ten takipçisine şok cevap! İşte Edis'in olay yaratan o paylaşımı
Popçu Edis, sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisine verdiği cevapla gündeme oturdu! Edis'in yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı! İşte genç popçu Edis'in çok konuşulan o paylaşımı...
17 Ocak 2019 Perşembe, 21:15:33
Güncelleme: 21:36:58
Edis, twitter hesabından "Anadolu turnesine hazır mısınız?" mesajını yazdı. "Hayır" cevabını veren takipçisine şoke eden bir tepki gösterdi.
28 yaşındaki şarkıcının, "Maymunlar giremiyor zaten" yanıtı şaşkınlık yarattı.
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