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Şarkıcı Edis'ten takipçisine şok cevap! İşte Edis'in olay yaratan o paylaşımı

Popçu Edis, sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisine verdiği cevapla gündeme oturdu! Edis'in yaptığı paylaşım herkesi şaşırttı! İşte genç popçu Edis'in çok konuşulan o paylaşımı...

17 Ocak 2019 Perşembe, 21:15:33 Güncelleme: 21:36:58
Şarkıcı Edis'ten takipçisine şok cevap! İşte Edis'in olay yaratan o paylaşımı

Edis, twitter hesabından "Anadolu turnesine hazır mısınız?" mesajını yazdı. "Hayır" cevabını veren takipçisine şoke eden bir tepki gösterdi.

Şarkıcı Edis'ten takipçisine şok cevap! İşte Edis'in olay yaratan o paylaşımı

28 yaşındaki şarkıcının, "Maymunlar giremiyor zaten" yanıtı şaşkınlık yarattı.

Şarkıcı Edis'ten takipçisine şok cevap! İşte Edis'in olay yaratan o paylaşımı

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Şarkıcı Edis'ten takipçisine şok cevap! İşte Edis'in olay yaratan o paylaşımı


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Şarkıcı Edis'ten takipçisine şok cevap! İşte Edis'in olay yaratan o paylaşımı


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