Şeyma Subaşı 'geziyorum bakamam' deyip velayetini verdiği kızını Acun'dan geri istiyor! Seren Serengil'den bomba yorum: Bin tane adamın kucağında...
Şeyma Subaşı 'çok geziyorum bakamam' deyip velayetini verdiği kızını Acun'dan geri istiyor! Çok sık seyahate çıktığı gerekçesi ile kızı Melisa'nın velayetini 2018 yılında boşandığı eşi Acun Ilıcalı'ya veren Şeyma Subaşı Instagram paylaşımı ile gündeme bomba gibi düştü. Gezmek için kızının velayetini istemeyen Şeyma Subaşı bu kez de, "Her evladın yeri annesinin yanıdır" dedi, Seren Serengil ise yaşananlara sessiz kalmadı. Aralarında velayet savaşı yaşandığı ileri sürülen Acun - Şeyma ikilisi ile ilgili yorumda bulunan Seren Serengil, "Adamların kucağında. Ben inanmıyorum" dedi. İşte Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı'nın arasında yaşanan krize dahil olan Seren'in çok konuşulan sözleri...
ŞEYMA - ACUN ARASINDAKİ KRİZE SEREN DE DAHİL OLDU!
Şeyma Subaşı 'çok geziyorum bakamam' deyip velayetini verdiği kızını Acun'dan geri istiyor! 2017-2018 arasında evli kalan Şeyma Subaşı arasında velayet krizi!
Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile ilgili yaptığı açıklamayla gündeme geldi. İşte detaylar...
VELAYET KRİZİ Mİ ÇIKTI?
Şeyma Subaşı'nın bu açıklaması eski kocası Acun Ilıcalı ile sorun yaşadığı iddialarını beraberinde getirdi.
"KIZIM BENİMLE YAŞAMALI"
Subaşı daha sonra yeni bir açıklama yaparak "Her evladın yeri annesinin yanıdır. Seçimlerinden dolayı ait olduğu yerde yaşıyorsa anne, kızı da yanında yaşamalıdır. Olayların derinine inince bir kaç saat daha anlatmak gerekir gerek yok. Melisa bence de benim yanıma gelmeli. Miami'de burada okula gidebilir. Kızımı pozitif ve mutlu büyütebilirim. Ben burada aile kurmayı tercih ediyorsam benim kızım da benim yanımda olmalı, benimle yaşamalı" dedi.