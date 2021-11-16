Şeyma Subaşı ’geziyorum bakamam’ deyip velayetini verdiği kızını Acun’dan geri istiyor! Seren Serengil’den bomba yorum: Bin tane adamın kucağında...

"KIZIM BENİMLE YAŞAMALI"

Subaşı daha sonra yeni bir açıklama yaparak "Her evladın yeri annesinin yanıdır. Seçimlerinden dolayı ait olduğu yerde yaşıyorsa anne, kızı da yanında yaşamalıdır. Olayların derinine inince bir kaç saat daha anlatmak gerekir gerek yok. Melisa bence de benim yanıma gelmeli. Miami'de burada okula gidebilir. Kızımı pozitif ve mutlu büyütebilirim. Ben burada aile kurmayı tercih ediyorsam benim kızım da benim yanımda olmalı, benimle yaşamalı" dedi.