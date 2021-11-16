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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil babasının sansürünü ezdi geçti! Yatak odasından paylaştı! Sere serpe verdiği poz olay oldu

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil babasının sansürünü ezdi geçti! Mehmet Ali Erbil, Nergsi Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil'in dekolteli bir pozunu sansürleyerek sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Erbil'in bu hamlesi 'Babası cesur pozlarına onay vermiyor' olarak yorumlanmıştı. Sosyal medyada oldukça iddialı paylaşımlar yapan Yasmin Erbil'in ise babasının bu hamlesinden sonra paylaşımlarına dikkat edeceği düşünülmüştü. Ancak Yasmin, düşünülenin aksine sosyal medyada iddialı pozlar yayınlamaya devam etti. Erbil, son olarak ise yatak odasında sere serpe uzanarak verdiği bir pozu yayınladı. Genç oyuncunun bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte o paylaşım...

16.11.2021 18:47 - Son Güncelleme: 16.11.2021 19:32
Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil babasının sansürünü ezdi geçti! Yatak odasından paylaştı! Sere serpe verdiği poz olay oldu

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirtmişti.

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Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil babasının sansürünü ezdi geçti! Yatak odasından paylaştı! Sere serpe verdiği poz olay oldu

Mehmet Ali Erbil de kızının derin dekolteli bir pozunu sansürleyerek sosyal medya hesabında yayınlamış ve uzun süre gündem olmuştu.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil babasının sansürünü ezdi geçti! Yatak odasından paylaştı! Sere serpe verdiği poz olay oldu

Erbil'in bu hamlesi 'Babası cesur pozlarına onay vermiyor' olarak yorumlanmıştı. Sosyal medyada oldukça iddialı paylaşımlar yapan Yasmin Erbil'in ise babasının bu hamlesinden sonra paylaşımlarına dikkat edeceği düşünülmüştü.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil babasının sansürünü ezdi geçti! Yatak odasından paylaştı! Sere serpe verdiği poz olay oldu

Ancak Yasmin, düşünülenin aksine sosyal medyada iddialı pozlar yayınlamaya devam etti. Instagram hesabını oldukça aktif kullanan genç oyuncu, çok konuşulan pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil babasının sansürünü ezdi geçti! Yatak odasından paylaştı! Sere serpe verdiği poz olay oldu

Yasmin Erbil, yatak odasında sere serpe uzanarak verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

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