Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil babasının sansürünü ezdi geçti! Yatak odasından paylaştı! Sere serpe verdiği poz olay oldu
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil babasının sansürünü ezdi geçti! Mehmet Ali Erbil, Nergsi Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil'in dekolteli bir pozunu sansürleyerek sosyal medya hesabında yayınlamıştı. Erbil'in bu hamlesi 'Babası cesur pozlarına onay vermiyor' olarak yorumlanmıştı. Sosyal medyada oldukça iddialı paylaşımlar yapan Yasmin Erbil'in ise babasının bu hamlesinden sonra paylaşımlarına dikkat edeceği düşünülmüştü. Ancak Yasmin, düşünülenin aksine sosyal medyada iddialı pozlar yayınlamaya devam etti. Erbil, son olarak ise yatak odasında sere serpe uzanarak verdiği bir pozu yayınladı. Genç oyuncunun bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte o paylaşım...
16.11.2021 18:47
- Son Güncelleme: 16.11.2021 19:32
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oyuncu Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirtmişti.
Mehmet Ali Erbil de kızının derin dekolteli bir pozunu sansürleyerek sosyal medya hesabında yayınlamış ve uzun süre gündem olmuştu.
Erbil'in bu hamlesi 'Babası cesur pozlarına onay vermiyor' olarak yorumlanmıştı. Sosyal medyada oldukça iddialı paylaşımlar yapan Yasmin Erbil'in ise babasının bu hamlesinden sonra paylaşımlarına dikkat edeceği düşünülmüştü.
Yasmin Erbil, yatak odasında sere serpe uzanarak verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.