Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra kameralara yakalandı! İstanbul Havalimanı yolunda makas atıp yarış yaptı
Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra, kameralara yakalandı. Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda 3 sürücü, 1 cip 2 otomobil olan araçlarını yan yana durdurup trafiği kapatarak, yarış startı verdi. Yarışan araçlardan birinin Selin Cigerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın sosyal medya hesabında paylaştığı lüks otomobil olduğu görüldü. İşte o anlar...
16.11.2021 13:51
- Son Güncelleme: 16.11.2021 14:06
Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda dün öğle saatlerinde bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen 1'i cip 2'si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu.
SÜRÜCÜ GÖKHAN ÇIRA MI?
Öte yandan 34 LMB 01 plakalı lüks otomobilin Selin Cigerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın sosyal medya hesabında paylaştığı otomobil olduğu görüldü.