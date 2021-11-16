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Haberler Magazin Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra kameralara yakalandı! İstanbul Havalimanı yolunda makas atıp yarış yaptı

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra kameralara yakalandı! İstanbul Havalimanı yolunda makas atıp yarış yaptı

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra, kameralara yakalandı. Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda 3 sürücü, 1 cip 2 otomobil olan araçlarını yan yana durdurup trafiği kapatarak, yarış startı verdi. Yarışan araçlardan birinin Selin Cigerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın sosyal medya hesabında paylaştığı lüks otomobil olduğu görüldü. İşte o anlar...

DHA
16.11.2021 13:51 - Son Güncelleme: 16.11.2021 14:06
Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra kameralara yakalandı! İstanbul Havalimanı yolunda makas atıp yarış yaptı

Hasdal İstanbul Havalimanı yolunda dün öğle saatlerinde bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, İstanbul Havalimanı istikametinde ilerleyen 1'i cip 2'si otomobil 3 lüks araç, sürücüleri tarafından yolun ortasında durduruldu.

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Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra kameralara yakalandı! İstanbul Havalimanı yolunda makas atıp yarış yaptı

Sürücüler araçlarıyla yan yana gelerek trafiği kapatıp yarış startı verdi. Yoldaki araçlara makas atarak ilerleyen araçlardan, üstü açık olanın sürücüsü, kendilerini görüntüleyen sürücüye el hareketi yaparak tepki gösterdi. Araçlar daha sonra gözden kayboldu.

Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra kameralara yakalandı! İstanbul Havalimanı yolunda makas atıp yarış yaptı

SÜRÜCÜ GÖKHAN ÇIRA MI?
Öte yandan 34 LMB 01 plakalı lüks otomobilin Selin Cigerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın sosyal medya hesabında paylaştığı otomobil olduğu görüldü.

Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra kameralara yakalandı! İstanbul Havalimanı yolunda makas atıp yarış yaptı

Lüks otomobildeki yarış yapan sürücü kaydın son bölümünde kendisini görüntüleyen kişiye el hareketi de yapıyor.

Selin Ciğerci’nin eski eşi Gökhan Çıra kameralara yakalandı! İstanbul Havalimanı yolunda makas atıp yarış yaptı

Görüntülerde sürücünün kim olduğu ise belli olmuyor. Polisin otoyol trafiğini tehlikeye atan sürücüleri arama çalışması başlattığı öğrenildi.

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