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Şeyma Subaşı'dan velayet açıklaması

07 Şubat 2019, Perşembe

Geçen günlerde Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, kızları Melisa'nın velayetinin babası Acun Ilıcalı'ya verilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme Melisa’nın velayetini Acun Ilıcalı'ya verdi.


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