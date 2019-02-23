Şeyma Subaşı ve DJ sevgilisi Guido Senia'dan yatak pozu! Sosyal medya sallandı 23.02.2019 11:59

Acun Ilıcalı'dan kısa bir süre önce boşanan Şeyma Subaşı kalbini DJ Guido Senia'ya kaptırmıştı. Bir dönem gizlenen aşıklar artık ilişkilerini saklamadan yaşıyorlar. Şeyma Subaşı yeni sevgilisi Guido Senia ile bu kez yatak pozu paylaştı. Sosyal medyanın dikkatli gözleri bu detayı kaçırmadı. Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle olan yatak fotoğrafı çok konuşulacak cinsten.