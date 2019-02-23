Kenan Işık'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Son durumu merak ediliyor

2018 yılında gittiği spor salonunda ayağa kayıp düştükten sonra hastaneye kaldırılan ve o gün bugündür gözetim altında tutulan Kenan Işık uyandı mı, ne durumda merak ediliyor. Sevenleri asla unutmadı. Sosyal medyada yayılan ve binlerce beğeni alan fotoğraf ise çok konuşuldu. İşte Kenan Işık'ın o fotoğrafı.

23.02.2019 10:30 - Son Güncelleme: 23.02.2019 10:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





