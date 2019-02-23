Kenan Işık'ın bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı! Son durumu merak ediliyor
2018 yılında gittiği spor salonunda ayağa kayıp düştükten sonra hastaneye kaldırılan ve o gün bugündür gözetim altında tutulan Kenan Işık uyandı mı, ne durumda merak ediliyor. Sevenleri asla unutmadı. Sosyal medyada yayılan ve binlerce beğeni alan fotoğraf ise çok konuşuldu. İşte Kenan Işık'ın o fotoğrafı.
23.02.2019 10:30
- Son Güncelleme: 23.02.2019 10:33
Herkes 5 yıl önce gittiği spor salonunda saunadan çıkarken ayağının kayması sonucu düşerek komaya giren Kenan Işık'tan gelecek iyi haberleri bekliyor. Öte yandan Kenan Işık'ın sevenleri onu unutmuyor. Kenan Işık'ın sosyal medyada yayılan bir fotoğrafı ise binlerce beğeni ve yorum aldı.
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