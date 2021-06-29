Vav TV İzle

Şeyma Subaşı aldatıldı hem de çok büyük! Ayrılık nedeni ortaya çıktı meğer evlilik paravanmış! Mohammed Alsaloussi kimdir?

Şeyma Subaşı aldatıldı hem de çok büyük! Ayrılık nedeni ortaya çıktı meğer evlilik paravanmış! Mohammed Alsaloussi kimdir? Magazin gündemine bomba gibi düşen Şeyma Subaşı ve ayrıldığı sevgilisi Meedo hakkında sayısız iddialar, sayısız entrikalar döndü. Milyarder sevgilisi ile gününü gün eden Şeyma Subaşı evlilik teklifi ile havalara uçtu ancak sonu hüsran... Dolandırıcı olduğu ileri sürülen Mohammed Alsaloussi'nin ne adı gerçek ne de hayatı... Peki Şeyma Subaşı tüm bu yalanların içinde nasıl hiçbir şey fark etmedi? İşte ortaya çıkan gerçekler...

29.06.2021 14:48 - Son Güncelleme: 29.06.2021 15:01
Şeyma Subaşı aldatıldı hem de çok büyük! Ayrılık nedeni ortaya çıktı meğer evlilik paravanmış! Mohammed Alsaloussi kimdir?

MOHAMMED ALSALOUSSİ KİMDİR?

Şeyma Subaşı aldatıldı hem de çok büyük! Ayrılık nedeni ortaya çıktı meğer evlilik paravanmış! 3 Haziran'da evlilik teklifini kabul ettiği Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin gerek yüzünü öğrenen Şeyma Subaşı neden ayrıldı? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı aldatıldı hem de çok büyük! Ayrılık nedeni ortaya çıktı meğer evlilik paravanmış! Mohammed Alsaloussi kimdir?

Pahalı hediyeler, jestler, daha neler neler... Şeyma Subaşı'nı elde etmek için her şeyi yapan Meedo bakın kim çıktı. İşte gündeme bomba gibi düşen ilişkinin bitme nedeni...

Şeyma Subaşı aldatıldı hem de çok büyük! Ayrılık nedeni ortaya çıktı meğer evlilik paravanmış! Mohammed Alsaloussi kimdir?

Bir süredir dolandırıcı iddiasıyla gündeme gelen Mohammed Alsaloussi hakkında Şeyma Subaşı da şüphelenmeye başladı ve kendince bir araştırma içine girdi.

Şeyma Subaşı aldatıldı hem de çok büyük! Ayrılık nedeni ortaya çıktı meğer evlilik paravanmış! Mohammed Alsaloussi kimdir?

Tam bir oyun döndüğünü fark etmişti ki, Meedo büyük bir hamle yaptı. Evlenme teklif etti Şeyma'ya. Bu hamle, Şeyma'ya sadece 3-4 gün unutturdu her şeyi. Ardından tekrar şüpheler başladı.

Şeyma Subaşı aldatıldı hem de çok büyük! Ayrılık nedeni ortaya çıktı meğer evlilik paravanmış! Mohammed Alsaloussi kimdir?

Aradaki bazı isimler Subaşı'nın önüne kanıt getirdi. O kanıtlardan sonra ilişkileri bitti. Meedo'nun amacı Şeyma sayesinde Türkiye'de isim yapıp, güven kazanmaktı. Tüm bunları sağlarsa tıpkı başka ülkelerde yaptığı gibi para kazanacaktı ama olmadı.