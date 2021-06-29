Şeyma Subaşı aldatıldı hem de çok büyük! Ayrılık nedeni ortaya çıktı meğer evlilik paravanmış! Mohammed Alsaloussi kimdir?
Şeyma Subaşı aldatıldı hem de çok büyük! Ayrılık nedeni ortaya çıktı meğer evlilik paravanmış! Mohammed Alsaloussi kimdir? Magazin gündemine bomba gibi düşen Şeyma Subaşı ve ayrıldığı sevgilisi Meedo hakkında sayısız iddialar, sayısız entrikalar döndü. Milyarder sevgilisi ile gününü gün eden Şeyma Subaşı evlilik teklifi ile havalara uçtu ancak sonu hüsran... Dolandırıcı olduğu ileri sürülen Mohammed Alsaloussi'nin ne adı gerçek ne de hayatı... Peki Şeyma Subaşı tüm bu yalanların içinde nasıl hiçbir şey fark etmedi? İşte ortaya çıkan gerçekler...
29.06.2021 14:48
- Son Güncelleme: 29.06.2021 15:01