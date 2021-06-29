Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisinden neden ayrıldı? İşte Acun'un tuttuğu evde kızı Melisa ile kalan Şeyma Subaşı'nın yeni evi...
Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi ile gündemden düşmüyor. Şaibeli milyarder sevgilisinin dolandırıcı olduğu ileri sürülen Şeyma Subaşı, iddiaya göre gerçekleri öğrenince Meedo'dan ayrıldı ve bebeği aldırdı. Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Şeyma son olarak ayrılık açıklaması ile adından söz ettirmişti. Tektaş da dahil tüm hediyelerin sahte olduğunu öğrenmesi ile ilişkisine son verdiği ileri sürülen Şeyma Subaşı, "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok!" demişti. Yaşadıklarının ardından eski eşinden yardım isteyen ve Acun Ilıcalı'nın tuttuğu evden kızı Melisa ile paylaşımlarda bulunan Şeyma Subaşı'nın yeni evi merak konusu oldu.
Bu ay evlenmesi beklenen çiftin, ayrılığının perde arkası ortaya çıktı. İddialara göre, milyarder olduğu konuşulan Mohammed Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğu belirtildi. Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı'na taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsinin de sahte olduğu iddia edildi.
"SEBEPLERİ BİZE KALSIN"
Tüm bunların ortaya çıkmasının ardından Subaşı'nın da bebeği aldırıp ilişkisini noktaladığı söylendi. Şeyma Subaşı, dün kızı Melisa ile çektirdiği bir fotoğrafı "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok. Ama her şeyimsin, ışığım, güneşim ve kahramanım olduğun için teşekkür ederim. Evet ciddiyim, her şeyin bir nedeni var. Ben iyiyim. Biz iyiyiz. Tüm destekleriniz için teşekkür ederim" notuyla paylaştı.