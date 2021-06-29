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Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisinden neden ayrıldı? İşte Acun'un tuttuğu evde kızı Melisa ile kalan Şeyma Subaşı'nın yeni evi...

Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisi ile gündemden düşmüyor. Şaibeli milyarder sevgilisinin dolandırıcı olduğu ileri sürülen Şeyma Subaşı, iddiaya göre gerçekleri öğrenince Meedo'dan ayrıldı ve bebeği aldırdı. Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Şeyma son olarak ayrılık açıklaması ile adından söz ettirmişti. Tektaş da dahil tüm hediyelerin sahte olduğunu öğrenmesi ile ilişkisine son verdiği ileri sürülen Şeyma Subaşı, "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok!" demişti. Yaşadıklarının ardından eski eşinden yardım isteyen ve Acun Ilıcalı'nın tuttuğu evden kızı Melisa ile paylaşımlarda bulunan Şeyma Subaşı'nın yeni evi merak konusu oldu.

29.06.2021 10:51 - Son Güncelleme: 29.06.2021 10:57
Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisinden neden ayrıldı? İşte Acun'un tuttuğu evde kızı Melisa ile kalan Şeyma Subaşı'nın yeni evi...

Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisinden neden ayrıldı? Son günlerde magazin gündemine bomba gibi düşen ayrılıkla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

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Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisinden neden ayrıldı? İşte Acun'un tuttuğu evde kızı Melisa ile kalan Şeyma Subaşı'nın yeni evi...

Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder olduğu söylenen sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ani bir karar ile ayrıldı. Yaşadığı aşkı sosyal medyada gözler önüne seren Şeyma Subaşı, bebek beklediğini duyurduktan kısa süre sonra bebeğini kaybettiğini açıklayıp sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını sildi.

Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisinden neden ayrıldı? İşte Acun'un tuttuğu evde kızı Melisa ile kalan Şeyma Subaşı'nın yeni evi...

Bu ay evlenmesi beklenen çiftin, ayrılığının perde arkası ortaya çıktı. İddialara göre, milyarder olduğu konuşulan Mohammed Alsaloussi'nin dolandırıcı olduğu belirtildi. Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı'na taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsinin de sahte olduğu iddia edildi.

Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisinden neden ayrıldı? İşte Acun'un tuttuğu evde kızı Melisa ile kalan Şeyma Subaşı'nın yeni evi...

"SEBEPLERİ BİZE KALSIN"
Tüm bunların ortaya çıkmasının ardından Subaşı'nın da bebeği aldırıp ilişkisini noktaladığı söylendi. Şeyma Subaşı, dün kızı Melisa ile çektirdiği bir fotoğrafı "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok. Ama her şeyimsin, ışığım, güneşim ve kahramanım olduğun için teşekkür ederim. Evet ciddiyim, her şeyin bir nedeni var. Ben iyiyim. Biz iyiyiz. Tüm destekleriniz için teşekkür ederim" notuyla paylaştı.

Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisinden neden ayrıldı? İşte Acun'un tuttuğu evde kızı Melisa ile kalan Şeyma Subaşı'nın yeni evi...

Sosyal medyada ayrılığıyla ilgili çıkan haberlere cevap veren Subaşı "Ayrılığımın nedeni ile ilgili çıkan haberler asılsız. Biraz saygı gösterin. Ayrılık doğru ama sebepleri bizde kalsın" paylaşımını yaptı.