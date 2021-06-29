Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisinden neden ayrıldı? İşte Acun'un tuttuğu evde kızı Melisa ile kalan Şeyma Subaşı'nın yeni evi...

"SEBEPLERİ BİZE KALSIN"

Tüm bunların ortaya çıkmasının ardından Subaşı'nın da bebeği aldırıp ilişkisini noktaladığı söylendi. Şeyma Subaşı, dün kızı Melisa ile çektirdiği bir fotoğrafı "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok. Ama her şeyimsin, ışığım, güneşim ve kahramanım olduğun için teşekkür ederim. Evet ciddiyim, her şeyin bir nedeni var. Ben iyiyim. Biz iyiyiz. Tüm destekleriniz için teşekkür ederim" notuyla paylaştı.