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Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır ve Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bu gerçekle şoke etti! 'Baba-oğul da olsa...'

Burak Deniz, Maraşlı dizisiyle hem ekranlara hem de sosyal medyaya damgasını vuruyor. 29 yaşındaki yakışıklı oyuncu bir süredir ekranlardan uzaktı. Model Didem Soydan'la aşk yaşayan Burak Deniz, atv ekranlarında izleyici karşısına çıka ve başrollerini Alina Boz'la paylaştığı Maraşlı'yla geri döndü. Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Burak Deniz, Kadir İnanır'la yan yana gelince görenlerin nutku tutuldu. Bakın neden. Siz de çok şaşıracaksınız...

29.06.2021 15:35 - Son Güncelleme: 06.07.2021 10:56
Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır ve Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bu gerçekle şoke etti! 'Baba-oğul da olsa...'

29 yaşındaki yakışıklı oyuncu Burak Deniz, Maraşlı'yla ekranları kasıp kavuruyor. Başrolünü Alina Boz'la paylaştığı dizide eski bordo bereli, Özel Kuvvetlerde yıllarca görev yapmış, kızı Zeliş'in bir saldırıda yaralanması üzerine görevinden ayrılıp Zeliş'in bakımını üstlenenen, sahaf bir babayı canlandırıyor.

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Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır ve Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bu gerçekle şoke etti! 'Baba-oğul da olsa...'

Özel hayatındaysa model Didem Soydan'la aşk yaşayan Burak Deniz birazdan sizi çok şaşırtacak.

Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır ve Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bu gerçekle şoke etti! 'Baba-oğul da olsa...'

Nedeni ise Kadir İnanır gerçeği. Burak Deniz, oğlu olsa Kadir İnanır'a ancak bu kadar benzermiş. İşte ünlü oyuncular ve benzerlikleri.

Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır ve Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bu gerçekle şoke etti! 'Baba-oğul da olsa...'
Yeşilçam efsanesi Kadir İnanır ve Maraşlı'nın yıldızı Burak Deniz bu gerçekle şoke etti! 'Baba-oğul da olsa...'