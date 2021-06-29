Baht Oyunu'nun Bora'sı Aytaç Şaşmaz babasının kopyası gören inanamadı! İsmail Ege ve Aytaç Şaşmaz kardeşler...

Hekimoğlu dizisi final yapar yapmaz hemen Baht Oyunu adlı diziyle Kanal D ekranlarında boy göstermeye başlayan Aytaç Şaşmaz herkesin yakından takip ettiği isimlerden biri. 22 yaşındaki yakışıklı oyuncu sosyal medyada milyonlarca takipçiye hitap ediyor. Kendisi gibi oyuncu olan kardeşi İsmail Ege Şaşmaz'la da sık sık paylaşım yapan yapan Aytaç Şaşmaz'ın yakışıklılığı meğer baba mirasıymış. Şaşmaz kardeşlerin babalarına olan benzerlikleri sosyal medyayı salladı. İşte başta Aytaç Şaşmaz olmak üzere ünlülerin anne ve babaları.

29.06.2021 14:25 - Son Güncelleme: 29.06.2021 14:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





