Baht Oyunu'nun Bora'sı Aytaç Şaşmaz babasının kopyası gören inanamadı! İsmail Ege ve Aytaç Şaşmaz kardeşler...
Hekimoğlu dizisi final yapar yapmaz hemen Baht Oyunu adlı diziyle Kanal D ekranlarında boy göstermeye başlayan Aytaç Şaşmaz herkesin yakından takip ettiği isimlerden biri. 22 yaşındaki yakışıklı oyuncu sosyal medyada milyonlarca takipçiye hitap ediyor. Kendisi gibi oyuncu olan kardeşi İsmail Ege Şaşmaz'la da sık sık paylaşım yapan yapan Aytaç Şaşmaz'ın yakışıklılığı meğer baba mirasıymış. Şaşmaz kardeşlerin babalarına olan benzerlikleri sosyal medyayı salladı. İşte başta Aytaç Şaşmaz olmak üzere ünlülerin anne ve babaları.
Aytaç Şaşmaz, Kanal D'nin yeni dizisi Baht Oyunu'nda Bora rolü ile sevenleri karşısına çıkıyor. Genç oyuncu, Hekimoğlu dizisinde de yer almıştı. İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi olan başarılı isim, Söz dizisinde de boy göstermişti. Şaşmaz, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu, 1.80 boyunda ve 77 kilodur. Diğer yandan oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'ın kardeşi olan Aytaç Şaşmaz'ın ilk oyunculuk deneyimi, 2017 yılında rol aldığı "Kötü Çocuk" isimli sinema filmidir.
Star TV ekranlarında yayınlanan, başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer alan Şaşmaz, reklam filmlerinde de boy göstermiştir. Hekimoğlu dizisinde başrollerden biri olan Aytaç Şaşmaz, şimdilerde yeni dizi projesi Baht Oyunu ile ekranlara geri döndü. Aytaç Şaşmaz hakkında araştırma yapanlar babasını görünce benzerliğe şaştı kaldı. İşte başta Aytaç Şaşmaz olmak üzere ünlülerin merak edilen anne ve babaları.