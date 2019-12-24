Şeyma Subaşı - Acun Ilıcalı anlaşması ortaya çıktı! Şeyma'nın tatil masraflarını karşılama şekli olay oldu
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile arasındaki anlaşmayı açıkladı sosyal medya yerinden oynadı. Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan organizatör Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, çıktığı tatillerle magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Sık Sık yurt dışı seyahatlerine çıkan ve Instagram hesabından gittiği ve yaptığı her yeri takipçileri ile paylaşan Şeyma Subaşı, önceki gün katıldığı bir magazin programında yaptığı açıklamalarla olay oldu. Tatil masraflarını nasıl karşıladığını açıklayan Şeyma Subaşı sosyal medyada bakın nasıl ti'ye alındı...
Neredeyse her ayın yarısını yurt dışında geçiren Şeyma Subaşı, programda tatil masraflarını kimin ödediğini bir magazin programında açıkladı. Sosyal medya fenomeni, "Acun, Melisa'yla olan üç tatilimi karşılıyor, anlaşmamız var. Guido, beraber gittiğimiz tüm tatil masraflarını ödüyor, kuruş ödetmiyor" dedi. Subaşı, kalan tatillerini de reklam ve davetler sayesinde ödediğini dile getirdi.
'ATTIĞIM HER ADIM HABER OLUYOR'
Subaşı, İlkay Buharalı'nın açıkladığı veriler için,"Attığım her adım haber oluyor. Aslında herkes kendine göre ne paylaşıyorsa ben de Instagram'da onu paylaşıyorum. Belki benimki bir tık da ilginç ve agresif geliyor. Bize uymuyor diye daha fazla haber yapılıyor. Yoksa herkes dans ediyor, herkes bardak tokuşturuyor ki ben fazla yapmıyorum. Benim paylaşımlarım tıklattırdığı için haber yapılıyor" dedi. İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin açıkladığı 2019 yılının en çok haber konusu olan ünlüler listesinde Şeyma Subaşı, 18 bin 107 haberle Demet Akalın'dan sonra gelen ikinci isim oldu.