Hadise'nin göğüs dekolteli yılbaşı kıyafeti olay oldu! İşte Hadise'nin kırmızı elbisesi
Hadise, sosyal medya hesaplarından Instagram'ı aktif kullanan ünlülerin başında geliyor. Hadise'nin stiline servet harcadığı biliniyor. Yaptığı her paylaşımla olay yaratan Hadise, yılbaşı kıyafetiyle çok konuşulacak. İşte Hadise'nin sosyal medyada çok konuşulan göğüs dekolteli yılbaşı kıyafeti…
Hadise, 22 Ekim 1985 yılında Belçika'da dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı Hadise Açıkgöz'dür. Aslen Sivaslıdır. Ekonomi ve Çağdaş Diller eğitimi almıştır. 2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldıktan sonra albüm teklifi almıştır. 2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanınmaya başladı, ardından kariyerini Türkiye'de devam ettirdi.
2008'de ikinci stüdyo albümü Hadise'yi yayımladı. İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümde yer alan "Deli Oğlan" şarkısı Türkiye'de hit oldu. Sonraki yıl Türkiye'yi 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda "Düm Tek Tek" ile temsil ederek dördüncü oldu. Aynı yıl Fast Life ve Kahraman albümlerini satışa sundu. Kahraman'ın çıkış şarkısı "Evlenmeliyiz" ile tekrar listelerde yer aldı. 2011'de beşinci stüdyo albümü Aşk Kaç Beden Giyer?'i yayımladı. Albümdeki "Superman", "Aşk Kaç Beden Giyer?" ve "Mesajımı Almıştır O" şarkılarına klip çekti. 2014'te Tavsiye ve 2017'de Şampiyon albümlerini piyasaya sürdü.