Şeyma hemşire deprem sırasında çocuk hastalara koştu! Duygulandıran anlar kameralara yansıdı! Ünlüler peş peşe paylaştı: Eda Ece, Zeynep Bastık...
Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremle güne uyandı. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Deprem anına ait Gaziantep'ten gelen bir görüntü ise herkesi duygulandırdı. Bir hemşirenin kahramanlık anlarına tanıklık eden kamera görüntülerinde; Şeyma Alakuş'un deprem sırasında dışarı kaçmak yerine hastane koridorlarında canla başla koşturduğu ve çocuk hastaları kurtardığı görüldü. İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde nöbetçi olan Şeyma hemşirenin o anlarına aralarında Zeynep Bastık ile Eda Ece'nin de yer aldığı ünlü isimler de kayıtsız kalamadı.
13.02.2023 00:52 - Son Güncelleme: 13.02.2023 01:09
Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay'da da hissedildi.
Gaziantep'te büyük yıkıma neden olan depremler sırasında bir hemşirenin kahramanlık anları sosyal medyada gündem oldu.
İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde nöbetçi olan hemşire Şeyma Alakuş'un deprem anında aklına gelen ilk şey hasta çocuklar oldu.