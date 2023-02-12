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Haberler Magazin 7,7’lik asrın felaketinin ardından Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan duygusal paylaşım! “Bu eli görüyor musunuz? Bu eli iyi anlamak gerekir...”

7,7’lik asrın felaketinin ardından Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan duygusal paylaşım! “Bu eli görüyor musunuz? Bu eli iyi anlamak gerekir...”

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken Yeşilçam yıldızı Filiz Akın yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Akın, "Artçı sallantılarda canları pahasına can kurtaranların her birine minnettarız" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr
12.02.2023 23:36 - Son Güncelleme: 12.02.2023 23:36
7,7’lik asrın felaketinin ardından Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan duygusal paylaşım! “Bu eli görüyor musunuz? Bu eli iyi anlamak gerekir...”

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi.

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7,7’lik asrın felaketinin ardından Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan duygusal paylaşım! “Bu eli görüyor musunuz? Bu eli iyi anlamak gerekir...”

Bölgede arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken Yeşilçam yıldızı Filiz Akın yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

7,7’lik asrın felaketinin ardından Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan duygusal paylaşım! “Bu eli görüyor musunuz? Bu eli iyi anlamak gerekir...”

Sosyal medyadaki bir paylaşımı kendi sayfasına taşıyan Akın, "Artçı sallantılarda canları pahasına can kurtaranların her birine minnettarız" ifadelerini kullandı.

7,7’lik asrın felaketinin ardından Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan duygusal paylaşım! “Bu eli görüyor musunuz? Bu eli iyi anlamak gerekir...”

Akın'ın yayınladığı paylaşımda ise 128 saat sonra enkaz altından kurtarılan ve iki aylık olduğu tahmin edilen bir bebeğin fotoğrafına yer verildi.

7,7’lik asrın felaketinin ardından Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan duygusal paylaşım! “Bu eli görüyor musunuz? Bu eli iyi anlamak gerekir...”

Söz konusu paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Bu eli görüyor musunuz? Bu eli iyi anlamak gerekir.

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