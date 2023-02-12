7,7’lik asrın felaketinin ardından Yeşilçam yıldızı Filiz Akın’dan duygusal paylaşım! “Bu eli görüyor musunuz? Bu eli iyi anlamak gerekir...”
Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken Yeşilçam yıldızı Filiz Akın yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Akın, "Artçı sallantılarda canları pahasına can kurtaranların her birine minnettarız" ifadelerini kullandı.
12.02.2023 23:36 - Son Güncelleme: 12.02.2023 23:36
Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. 7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken Yeşilçam yıldızı Filiz Akın yaptığı paylaşımla duygulandırdı.