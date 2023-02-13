Enkazdan çıkar çıkmaz Müge Anlı çorbası isteyen adama Müge Anlı kayıtsız kalamadı "İnsan kızı insan Müge Anlı Kadir gecesi doğmuş"
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 10 ili etkileyen depremler sonrası afer bölgesindeki vatandaşlar için yardım seferberliği sürüyor. Müge Anlı da o isimlerden biri. Depremin ilk gününden bu yana yardım kampanyası düzenleyen Müge Anlı bu kez bambaşka bir olayla gündemde. Hatay'da enkazdan çıkarılan bir kişi ambulansta 'Müge Anlı çorbası' istedi. O anları gören Müge Anlı bakın ne dedi.
13.02.2023 08:37 - Son Güncelleme: 13.02.2023 08:37
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası tüm Türkiye yardım için dört koldan çabalarken bu isimlerin başında gelen Müge Anlı büyük bir sürpriz yaşadı.