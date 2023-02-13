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Haberler Magazin Enkazdan çıkar çıkmaz Müge Anlı çorbası isteyen adama Müge Anlı kayıtsız kalamadı "İnsan kızı insan Müge Anlı Kadir gecesi doğmuş"

Enkazdan çıkar çıkmaz Müge Anlı çorbası isteyen adama Müge Anlı kayıtsız kalamadı "İnsan kızı insan Müge Anlı Kadir gecesi doğmuş"

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 10 ili etkileyen depremler sonrası afer bölgesindeki vatandaşlar için yardım seferberliği sürüyor. Müge Anlı da o isimlerden biri. Depremin ilk gününden bu yana yardım kampanyası düzenleyen Müge Anlı bu kez bambaşka bir olayla gündemde. Hatay'da enkazdan çıkarılan bir kişi ambulansta 'Müge Anlı çorbası' istedi. O anları gören Müge Anlı bakın ne dedi.

13.02.2023 08:37 - Son Güncelleme: 13.02.2023 08:37
Enkazdan çıkar çıkmaz Müge Anlı çorbası isteyen adama Müge Anlı kayıtsız kalamadı İnsan kızı insan Müge Anlı Kadir gecesi doğmuş

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrası tüm Türkiye yardım için dört koldan çabalarken bu isimlerin başında gelen Müge Anlı büyük bir sürpriz yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Enkazdan çıkar çıkmaz Müge Anlı çorbası isteyen adama Müge Anlı kayıtsız kalamadı İnsan kızı insan Müge Anlı Kadir gecesi doğmuş

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası yardım seferberliği sürüyor.

Enkazdan çıkar çıkmaz Müge Anlı çorbası isteyen adama Müge Anlı kayıtsız kalamadı İnsan kızı insan Müge Anlı Kadir gecesi doğmuş

Deprem hem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'ı etkilerken bu illerde birçok bina yıkldı ve çok sayıda vatandaş göçük altında kaldı

Enkazdan çıkar çıkmaz Müge Anlı çorbası isteyen adama Müge Anlı kayıtsız kalamadı İnsan kızı insan Müge Anlı Kadir gecesi doğmuş

Devletin tüm imkanları seferber edilirken şiddetli artçılar Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde yıkıma devam etti. Kahramanmaraş 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sallandı. 1000'in üzerinde vatandaşımız hayatını kaybederken deprem çevre illerden de hissedildi.

Enkazdan çıkar çıkmaz Müge Anlı çorbası isteyen adama Müge Anlı kayıtsız kalamadı İnsan kızı insan Müge Anlı Kadir gecesi doğmuş

Enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları devam ederken Hatay'da enkazdan sağ çıkarılan bir vatandaş istediği 3 şeyi ambulansta anlattı.

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