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Haberler Magazin Şevval Sam’ın 6 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski kocası kendisinden de ünlü çıktı! Tarık Emir Tekin'in babası bakın kimmiş! Meğer yıllarca onu izlemişiz!

Şevval Sam’ın 6 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski kocası kendisinden de ünlü çıktı! Tarık Emir Tekin'in babası bakın kimmiş! Meğer yıllarca onu izlemişiz!

Şevval Sam'ın 6 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski kocası kendisinden de ünlü çıktı! Ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam'ın eşi eşini duyan şaşıp kaldı. 1993&ndash;1999 tarihleri arasında evli kaldığı o isimden Tarık Emir Tekin adında çocuğu bulunuyor. Tarık Emir Tekin de en son Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi ile adını duyurmuştu. Anne oğulun son zamanların en çok konuşulan ünlü isimleri olmasının akabinde Şevval Sam'ın eski eşi ve çocuğunun babası oldukça merak edilmeye başlandı. Eski kocası ağızları açık bıraktı! Meğer kendisinden de ünlüymüş! İşte detaylar...

07.11.2022 15:16 - Son Güncelleme: 07.11.2022 15:16
Şevval Sam’ın 6 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski kocası kendisinden de ünlü çıktı! Tarık Emir Tekin’in babası bakın kimmiş! Meğer yıllarca onu izlemişiz!

Tarık Emir Tekin'in babası bakın kimmiş! Meğer yıllarca onu izlemişiz! Şevval Sam'ın çok büyük bir aşkla evlendiği o isim de ünlü çıktı! 48 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, sadece kariyeri ile değil, özel yaşamıyla da dikkat çekiyor.

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Şevval Sam’ın 6 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski kocası kendisinden de ünlü çıktı! Tarık Emir Tekin’in babası bakın kimmiş! Meğer yıllarca onu izlemişiz!

Oğlu Tarık Emir Tekin'in de oyunculuğa başlamasıyla Şevval Sam'ın özel hayatı çok konuşulur oldu.

Şevval Sam’ın 6 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski kocası kendisinden de ünlü çıktı! Tarık Emir Tekin’in babası bakın kimmiş! Meğer yıllarca onu izlemişiz!

25 yaşındaki genç oyuncu Tarık Emir Tekin'in Sadakatsiz dizisinde canlandırdığı Selçuk karakteriyle yıldızı parladı.

Şevval Sam’ın 6 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski kocası kendisinden de ünlü çıktı! Tarık Emir Tekin’in babası bakın kimmiş! Meğer yıllarca onu izlemişiz!

Başarılı oyunculuk adımının ardından dizi final yaptıktan sonra peş peşe dizi teklifleri almaya başlayan Tekin'in kariyerinin yanı sıra özel hayatı da merak ediliyor.

Şevval Sam’ın 6 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski kocası kendisinden de ünlü çıktı! Tarık Emir Tekin’in babası bakın kimmiş! Meğer yıllarca onu izlemişiz!

Sevgilisi Sofia Katc ile önceki akşam bir davete katılan Tarık Emir Tekin, davet çıkışı aşka geldi ve caddede sevgilisiyle dans etti.

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