Şevval Sam’ın 6 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski kocası kendisinden de ünlü çıktı! Tarık Emir Tekin’in babası bakın kimmiş! Meğer yıllarca onu izlemişiz!

Tarık Emir Tekin'in babası bakın kimmiş! Meğer yıllarca onu izlemişiz! Şevval Sam'ın çok büyük bir aşkla evlendiği o isim de ünlü çıktı! 48 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, sadece kariyeri ile değil, özel yaşamıyla da dikkat çekiyor.