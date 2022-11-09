Kanlı AY tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? 🌒 AY tutulması Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler nasıl etkilenecek?
Kasım ayı da diğer aylar gibi hareketli ve bir tutulma ile devam edecek. Tutulmalar çoğu zaman geçmişi geride bırakmak anlamına gelir. Büyük bir heyecanla beklenen Ay tutulması için geri sayım sona erdi. 8 Kasım'da gerçekleşen Ay tutulması Boğa burcu üzerinde oldu. Peki, Kanlı AY tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? 🌒8 Kasım 2022 AY tutulması Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler nasıl etkilenecek? İşte burç yorumları haberimizde!
8 Kasım Salı günü gerçekleşen kanlı ay tutulmasının burçlar üzerindeki etkisi merak edilmeye başlandı. Kanlı Ay tutulması Boğa burcunda gerçekleşecek. Astrologlara göre, bu tutulma ani aydınlanmalara, gizli bilgilerin açığa çıkmasına ve içsel hayattaki değişikliklere sebebiyet verecek. Hataların fark edilip yanlışların terk edilmesini gerektirecek.Bu tutulmada dikkat ve gerçekçilik esas olacak. Peki, Kanlı AY tutulmasından etkilenen burçlar hangileri? 8 Kasım 2022 AY tutulması Boğa, Yay, Aslan, Koç, Balık, Akrep, İkizler nasıl etkilenecek? İşte merak edilenler!
KOÇ:
Finansal açıdan kendinizi daha iyi ve güvende hissetmek isteyeceğiniz bir düzene geçiş yapacaksınız.Şu anda gereksiz finansal harcamalar yapmayın. Bağışıklık sisteminize dikkat edin. Kendinize, geleceğinize ve huzurunuza yatırım yapmaya başlayın. Yurtdışında yaşamak, yurtdışı çalışmaları yapmak, ticaretle uğraşmak istiyorsanız bunun temellerini atın. Kariyerinizde yaşanılan düşmanlıklar ya da sizin için yapılan kötü planların herkesin ayağına dolanıyor. Haklılığınızın ortaya çıktığı ve kendi gücünüzü ortaya koyduğunuz bir zaman diliminde olacaksınız.
BOĞA:
Başkalarının senin hakkında ne düşündüğü artık umurunda olmayacak. Bu ay tutulması bir devrim niteliğinde olurken halletmen gereken tek şey artık senin huzurunu bozan insanlardan ayrılman olduğunu göreceksin. Bu tutulma etkisi ile her şeyi çok kişisel algılayabilirsin. Kişiliğiniz bir dönüşüm geçiriyor ama bu durduğu yerde değil, yanlış insanlara verdiğiniz emek karşılığında olabilir. Bu yüzden öfkenizi kendinize saklayın.