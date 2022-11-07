Sinem Kobal son haliyle akılları aldı doğum kilolarından eser bile kalmadı! Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi tam bir fit anne 'bu güzellik haksızlık'
2016 yılında evlenen Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu evliliklerini önce Lalin ardından Leyla isimli iki kız çocuğuyla taçlandırmıştı. Türkiye'nin gıpta ile baktığı bir evlilik yaşayan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, aile hayatlarını gözlerden uzak tutuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun bir Instagram hesabı yok. Eşi Sinem Kobal ise ayda yılda bir fotoğraf paylaşıyor ama paylaştığı an ortalık yanıyor. O paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi Sinem Kobal. Rengarenk elbisesiyle paylaşım yapan Kobal'ın doğum kilolarından eser kalmadığı da görüldü.
07.11.2022 15:39 - Son Güncelleme: 07.11.2022 15:39
Geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğini kucağına alan Sinem Kobal'ın doğum kilolarından eser kalmadı. Son yaptığı paylaşımla adeta ışık saçtı. İşte Sinem Kobal'ın o paylaşımları.
Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almıştı.