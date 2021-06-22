SON DAKİKA: Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırılan Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl?

Son dakika haberi... Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan üzen haber geldi. Yoğun bakıma kaldırılan Selçuk Tektaş'ın son durumu merak ediliyor. Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan son dakika haberi geldi. Selçuk Tektaş'ın Covid-19'a (koronavirüse) yakalandığı öğrenildi. Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş hastanede yoğun bakıma alındı. Alişan'ın eşi Buse Varol Instagram'dan paylaştığı, 'Mucizelerle dolu bir gün olsun' mesajıyla dikkat çekti.

22.06.2021 17:05 - Son Güncelleme: 22.06.2021 17:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





