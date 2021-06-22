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SON DAKİKA: Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırılan Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl?

Son dakika haberi... Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan üzen haber geldi. Yoğun bakıma kaldırılan Selçuk Tektaş'ın son durumu merak ediliyor. Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan son dakika haberi geldi. Selçuk Tektaş'ın Covid-19'a (koronavirüse) yakalandığı öğrenildi. Durumu ağırlaşan Selçuk Tektaş hastanede yoğun bakıma alındı. Alişan'ın eşi Buse Varol Instagram'dan paylaştığı, 'Mucizelerle dolu bir gün olsun' mesajıyla dikkat çekti.

22.06.2021 17:05 - Son Güncelleme: 22.06.2021 17:10
SON DAKİKA: Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırılan Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl?

ALİŞAN'IN KARDEŞİNDEN ÜZEN HABER!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tehlikesi devam ediyor. Ünlü türkücü Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş da koronavirüse yakalandı. COVID - 19 belirtisi gösteren Selçuk Tektaş soluğu hastanede aldı. Test sonucu pozitif çıkan Tektaş'ın durumu ağırlaşınca hemen hastaneye yatırıldı.

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SON DAKİKA: Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırılan Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl?

Maslak'ta özel bir hastanede tedavi altına alınan Selçuk Tektaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SON DAKİKA: Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırılan Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl?

Alişan'ın eşi Buse Varol sosyal medya hesabından 'Mucizelerle dolu bir gün olsun' mesajını paylaştı.

SON DAKİKA: Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırılan Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl?

Buse Varol'un paylaşımı...

SON DAKİKA: Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş'tan üzen haber! Yoğun bakıma kaldırılan Selçuk Tektaş'ın son durumu nasıl?

İşte Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş...