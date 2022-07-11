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Haberler Magazin Sevmek Zamanı’nın Zeynep’i Nimet İyigün hakkında şaşırtan gerçek! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer göründüğü gibi değilmiş...

Sevmek Zamanı’nın Zeynep’i Nimet İyigün hakkında şaşırtan gerçek! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer göründüğü gibi değilmiş...

Başrollerini Deniz Işın ile İlhan Şen'in üstlendiği Sevmek Zamanı dizisinde Zeynep karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nimet İyigün, hem güzelliği hem de başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Yeni bölümün atv ekranlarında izleyiciyle buluşması üzerine gündeme gelen oyuncu, merak edilip araştırılmaya başlandı. İlk oyunculuk deneyimini 1994 yılında Geçmişin İzleri adlı film ile yaşayan İyigün'ün yaşını duyanlar ise 'yok artık' yorumunda bulundu. Bakın Nimet İyigün kaç yaşındaymış...

11.07.2022 21:32 - Son Güncelleme: 11.07.2022 21:32
Sevmek Zamanı’nın Zeynep’i Nimet İyigün hakkında şaşırtan gerçek! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer göründüğü gibi değilmiş...

ATV ekranlarında yayınlanan Sevmek Zamanı dizisinin yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmasının ardından Zeynep karakterini canlandıran Nimet İyigün'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sevmek Zamanı’nın Zeynep’i Nimet İyigün hakkında şaşırtan gerçek! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer göründüğü gibi değilmiş...

İlk oyunculuk deneyimini 1994 yılında Geçmişin İzleri adlı film ile yaşayan İyigün'ün yaşıyla 'yok artık' dedirtti.

Sevmek Zamanı’nın Zeynep’i Nimet İyigün hakkında şaşırtan gerçek! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer göründüğü gibi değilmiş...

Hayat Devam Ediyor ve Kalbimdeki Deniz dizilerinde de rol alan güzel oyuncunun yaşını duyanlar "Göründüğü gibi değilmiş", "Hiç göstermiyor" yorumlarını yaptı.

Sevmek Zamanı’nın Zeynep’i Nimet İyigün hakkında şaşırtan gerçek! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer göründüğü gibi değilmiş...

İşte başta Nimet İyigün olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

Sevmek Zamanı’nın Zeynep’i Nimet İyigün hakkında şaşırtan gerçek! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer göründüğü gibi değilmiş...

Pelin Akil - 17 Nisan 1986

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