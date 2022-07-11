Sevmek Zamanı’nın Zeynep’i Nimet İyigün hakkında şaşırtan gerçek! Duyan küçük dilini yuttu! Meğer göründüğü gibi değilmiş...
Başrollerini Deniz Işın ile İlhan Şen'in üstlendiği Sevmek Zamanı dizisinde Zeynep karakterini canlandıran ünlü oyuncu Nimet İyigün, hem güzelliği hem de başarılı performansıyla tüm dikkatleri üzerine topladı. Yeni bölümün atv ekranlarında izleyiciyle buluşması üzerine gündeme gelen oyuncu, merak edilip araştırılmaya başlandı. İlk oyunculuk deneyimini 1994 yılında Geçmişin İzleri adlı film ile yaşayan İyigün'ün yaşını duyanlar ise 'yok artık' yorumunda bulundu. Bakın Nimet İyigün kaç yaşındaymış...
11.07.2022 21:32 - Son Güncelleme: 11.07.2022 21:32
ATV ekranlarında yayınlanan Sevmek Zamanı dizisinin yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkmasının ardından Zeynep karakterini canlandıran Nimet İyigün'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.